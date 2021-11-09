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最終回聯名+J系列將登場！傳奇設計師Jil Sander親揭合作UNIQLO秘辛

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
迅銷集團董事長、總裁兼CEO柳井正（左）與設計師Jil Sander隔空對談合作歷程。圖／Peter Lindbergh攝影
迅銷集團董事長、總裁兼CEO柳井正（左）與設計師Jil Sander隔空對談合作歷程。圖／Peter Lindbergh攝影

在去年，傳奇設計師Jil Sander與國民品牌UNIQLO睽違9年後再度合作，重啟「+J」系列，打造原汁原味的極簡風采，引起熱烈討論。而經過兩季聯名後，最後一季的合作款即將在本周11月11日登場，針對這系列，設計師Jil Sander也難得接受採訪，聊到一路以來的心路歷程。

UNIQLO母公司迅銷集團董事長、總裁兼CEO柳井正也以隔空方式和對談，聊到這12年以來的合作關係，Jil Sander說「我充滿野心的目標是能藉由聯名，接觸到更多人，透過服裝幫助他們建立自信」。同時Jil Sander對於UNIQLO能產出符合她出了名的嚴苛標準系列，感到意義非凡。柳井正先生也認為，Jil Sander正是「簡約，更顯不凡」哲學的先驅，若沒有對細節的執著承諾，就不可能有聯名服裝，「也正因為這樣的態度讓我們有信心與她合作」。

而從首次推出+J聯名到2020秋冬開始的二次聯名，經歷了許多的變化，Jil Sander也坦言「當我們重啟+J的同時，這個系列也同時成長許多」。Jil Sander感受到了合作時的日本文化與職人精神、對質感與精準度的要求、快速回應需求、對創新的渴求。因為相比十年前，UNIQLO證明了它能兼具服裝需求的產量並與高品質，而且市場規模不可同日而語。而柳井正先生覺得能和Jil Sander維持如此長期的合作，主要因為在基本信念上有很多共同之處，那就是「對製作服裝的熱誠、對高品質的承諾」。

問到對於這重啟的三季聯名中，是否有最偏愛的部分？Jil Sander則直白的說「我沒有最喜歡的單品，不過我特別偏愛大衣系列，它們具備永恆經典的當代感、高質感，還有感謝UNIQLO的力量才能做到的親民價格」。日本首富的柳井正先生，分享羽絨單品升級讓他印象深刻，「我也對Jil Sander為針織系列打造的變化和細節感到驚艷」，還透露也買了幾件，期望在未來幾年能時常穿著它們。

UNIQLO +J秋冬聯名系列。圖／UNIQLO提供
UNIQLO +J秋冬聯名系列。圖／UNIQLO提供

UNIQLO +J秋冬聯名系列。圖／UNIQLO提供
UNIQLO +J秋冬聯名系列。圖／UNIQLO提供

UNIQLO +J秋冬聯名系列。圖／UNIQLO提供
UNIQLO +J秋冬聯名系列。圖／UNIQLO提供

UNIQLO +J秋冬聯名系列。圖／UNIQLO提供
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UNIQLO +J秋冬聯名系列。圖／UNIQLO提供
UNIQLO +J秋冬聯名系列。圖／UNIQLO提供

UNIQLO 日本

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