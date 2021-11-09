高雄大港鍋王擂台賽今天開跑 鍋王可抱走10萬元獎金

明年「米其林指南」預計納入高雄、台南，高市府推出美食企畫，今天起展開「2021大港吃鍋」評鑑比賽，將選出全市20家必吃鍋物名店吸引饕客目光。觀光局指出，「個人鍋組」、「共鍋組」會各選出一家鍋王，可獨得獎勵金10萬元，另評選優選店家各9家，各頒發2萬元獎勵金，獎金總額超過50萬。

台灣人愛吃鍋，高雄火鍋店林立，麻辣鍋、鴛鴦鍋、汕頭火鍋、泰式、台式、港式、羊肉爐、薑母鴨等鍋物種類繁多。高市觀光局推出「大港吃鍋」活動，今天起至11月21日接受報名。

競賽分成「個人鍋組」、「共鍋組」兩個組別。第一階段網路票選活動在11月27日至12月4日進行，各組選出前50名店家。第二階段派出試吃員到店評分，各淘汰至20家；第三階段（12月15日至17日），委由專業評審團到店試吃評分。

觀光局說，12月24日公布「個人鍋組」、「共鍋組」得獎名單，兩組各選出一家高雄鍋物大王，獲得鍋王稱號的店家，可獨得獎勵金10萬。此外，兩組各評選9家優選店家，可以獲得2萬元獎勵金，盼藉由鍋王評選活動吸引全台愛鍋民眾來高雄消費。