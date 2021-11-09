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高雄大港鍋王擂台賽今天開跑 鍋王可抱走10萬元獎金

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
此次競賽也同時招募鍋物達人擔任試吃員，年滿18歲以上可報名。圖／高市觀光局提供
此次競賽也同時招募鍋物達人擔任試吃員，年滿18歲以上可報名。圖／高市觀光局提供

明年「米其林指南」預計納入高雄、台南，高市府推出美食企畫，今天起展開「2021大港吃鍋」評鑑比賽，將選出全市20家必吃鍋物名店吸引饕客目光。觀光局指出，「個人鍋組」、「共鍋組」會各選出一家鍋王，可獨得獎勵金10萬元，另評選優選店家各9家，各頒發2萬元獎勵金，獎金總額超過50萬。

台灣人愛吃鍋，高雄火鍋店林立，麻辣鍋、鴛鴦鍋、汕頭火鍋、泰式、台式、港式、羊肉爐、薑母鴨等鍋物種類繁多。高市觀光局推出「大港吃鍋」活動，今天起至11月21日接受報名。

競賽分成「個人鍋組」、「共鍋組」兩個組別。第一階段網路票選活動在11月27日至12月4日進行，各組選出前50名店家。第二階段派出試吃員到店評分，各淘汰至20家；第三階段（12月15日至17日），委由專業評審團到店試吃評分。

觀光局說，12月24日公布「個人鍋組」、「共鍋組」得獎名單，兩組各選出一家高雄鍋物大王，獲得鍋王稱號的店家，可獨得獎勵金10萬。此外，兩組各評選9家優選店家，可以獲得2萬元獎勵金，盼藉由鍋王評選活動吸引全台愛鍋民眾來高雄消費。

因應比賽募集鍋物達人加入試吃團，觀光局指出，試吃團將由美食粉絲團「姐妹淘甜美食光」領軍，若是無鍋不歡、對火鍋有滿腔熱情，年滿18歲以上、擅長撰寫食記、影音製作，以及個人社群（Facebook、Instagram）追蹤人數達500人以上，都歡迎報名試吃活動。相關資訊請上高雄旅遊網查詢。

天氣開始變冷，熱呼呼的鍋物是許多人的心頭好，高市觀光局應景舉辦大港吃鍋評鑑比賽。圖／高市觀光局提供
天氣開始變冷，熱呼呼的鍋物是許多人的心頭好，高市觀光局應景舉辦大港吃鍋評鑑比賽。圖／高市觀光局提供

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