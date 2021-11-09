500案內所／金色三麥 檸檬蜂蜜、巧克力拉格啤酒開賣

美好的事物總有期限，由青年讀本「500輯」所開設、為期兩個月的實體快閃選物店「500案內所」，將於11月13、14日舉辦「1314愛情麵包我全都要」主題活動，為長達兩個月的精彩展出畫下完美句號，並邀請「SUNMAI啤酒」、「胖死我太太」、「五吉咖啡」、「佐藤咖哩」等人氣名店限時限量快閃，其中SUNMAI啤酒並帶來兩款風味啤酒限量販售。

自9月開幕的「500案內所」，宛如將《500輯》的內容「實體化」，將體驗活動、藝文講座、微型插畫展、跳蚤市集，甚至全台灣知名餐飲名店的快閃出攤，兩個月來已累積無數時尚、藝文、生活風格、娛樂名人的實際到訪參觀與好評。

將在本周末11月13、14日兩日出攤500案內所的本地啤酒品牌金色三麥（LE BLE D'OR），是以經典的德式工藝為基礎，並結合在地原料、在地的文化故事，打造出讓全世界為之驚艷的精釀啤酒。限量販賣的兩款啤酒「檸檬蜂蜜」與「巧克力拉格」，先者將經典的蜂蜜檸檬與經典的SUNMAI蜂蜜啤酒完美結合，以柔和的檸檬酸香「對」上龍眼蜜的甜韻，酸中帶甜、搭配各類型食物。巧克力拉格則宛如液態的甜品，飽滿的烘焙焦糖香氣，並以穩重的巧克力基調貫穿，是屬於深秋的大人味。活動時間將在11/13～11/14兩日進行，11:00開賣，賣完為止。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

500案內所周末活動

11月13、14日：快閃名店／「胖死我太太」（僅出攤11月13日）、「五吉咖啡」、「佐藤咖哩」、「SUNMAI啤酒」 500案內所｜期間限定店 時間：即日起～2021年11月14日；每周四至周一11:00-17:00 地址：台北市士林區福林路203號