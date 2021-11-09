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Pinkoi推「藝FUN券專區」！精選6款獨特藝文體驗

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
Pinkoi「藝FUN券專區」推出DIY School「俄羅斯刺繡體驗」，活動價1,480元。圖／Pinkoi提供
Pinkoi「藝FUN券專區」推出DIY School「俄羅斯刺繡體驗」，活動價1,480元。圖／Pinkoi提供

響應政府對中小企業的補助，Pinkoi規畫設立「藝FUN券專區」，支持台灣在地優質好設計，特別精選6款獨特藝文體驗，邀請大家從酒精墨水繪畫、俄羅斯刺繡、琺瑯金工等活動中，享受多采多姿文藝氣息，藉由設計師以深入淺出的有趣教學方式，透過親手實作進入繽紛藝術世界。即日起至12月31日使用藝FUN券購買Pinkoi「藝FUN券專區」商品，單筆訂單消費金額滿600元即享600 P Coins加贈。

Pinkoi「藝FUN券專區」推出設計品牌Kaya Lin「酒精墨水體驗」，透過老師教學墨水流動技法與美學配色指引，無需繪畫經驗，也能運用簡易工具製作出獨一無二的渲染畫作；「梭織掛畫體驗」為設計品牌苦瓜織織選用古老編織技法－梭編，不用編織針、只需一個小巧的梭子牽引著各式線絲來回穿梭，就能編出變幻無窮花樣的獨特作品；設計品牌暖果「琺瑯植物銅飾金工體驗」以紅銅為媒材、琺瑯為顏料，藉由實作琺瑯濕填技法與高溫熔融過程，製作出專屬自己色彩的植物飾品；陶藝品牌璐室的「陶藝手捏體驗」，由專業老師細心講授手捏技法，即便是新手也能盡情發揮創意，一步步親手捏製出具溫度的杯盤器皿；設計品牌Rehow以廢棄布料再生為概念，推出「環保永續再製體驗」，將家中的舊衣透過廢棄部品材料吧、裁縫設備及專業師資技術指導，讓大家成為一日服裝設計師，盡情發會各式創意拼貼、縫紉創作，享受設計與改造的成就感；DIY School「俄羅斯刺繡體驗」帶領消費者從工具的認識到刺繡技法練習，將平面的畫作透過多彩柔軟的毛線，親手一針一線刺出絕美立體創作。

即日起至11月16日使用藝FUN券購買Pinkoi精選體驗活動，單筆訂單消費金額滿600元，可獲得「HYDY輕靚水瓶」或「COLD STONE兌換券」限量好禮一份，每帳號限領取一次，數量有限送完為止；12月31日前使用藝FUN券購買「藝FUN券專區」商品，單筆訂單消費金額滿600元加贈600 P Coins加贈（需透過網頁版購物，App訂單不適用）。

Pinkoi「藝FUN券專區」推出Kaya Lin「淡雅清新酒精墨水體驗」，9折活動價1,440元。圖／Pinkoi提供
Pinkoi「藝FUN券專區」推出Kaya Lin「淡雅清新酒精墨水體驗」，9折活動價1,440元。圖／Pinkoi提供
Pinkoi「藝FUN券專區」推出苦瓜織織「手作梭織大掛畫線上體驗」，9折活動價225元起。圖／Pinkoi提供
Pinkoi「藝FUN券專區」推出苦瓜織織「手作梭織大掛畫線上體驗」，9折活動價225元起。圖／Pinkoi提供
Pinkoi「藝FUN券專區」推出暖果「琺瑯植物銅飾金工體驗」，活動價3,200元起。圖／Pinkoi提供
Pinkoi「藝FUN券專區」推出暖果「琺瑯植物銅飾金工體驗」，活動價3,200元起。圖／Pinkoi提供
Pinkoi「藝FUN券專區」推出璐室「生活器皿陶藝手捏體驗」，活動價1,200元。圖／Pinkoi提供
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Pinkoi「藝FUN券專區」推出Rehow「環保永續再製體驗」，活動價800元起。圖／Pinkoi提供
Pinkoi「藝FUN券專區」推出Rehow「環保永續再製體驗」，活動價800元起。圖／Pinkoi提供

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