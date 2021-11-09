美妝強攻雙11優惠統整：嬌蘭、蘭蔻、雅頓強打超強折扣

年底消費大檔期雙11即將登場，今年成為各家業者必搶的商機，專櫃美妝業者也紛紛推出超強優惠，以下3大品牌的優惠超強，絕對值得搶購。

嬌蘭／下殺5折起

嬌蘭在11月11日凌晨0點準時開搶，可以用LINE SHOPPING跳轉頁，享年度最高LINE POINTS回饋，折抵購物金同時結帳金額一律再9折，而且第1、11、111、211⋯至第1,111位下單完成付款的消費者，送出價值超過2,000元獨家好禮。

優惠方面，聖誕限量彩妝系列全面9折，花草水語買1瓶75ml，加送花草水語針管香水3支；11月11～15日全館消費滿8千元送保濕美肌三件組、滿1萬元嬌蘭蘭鑽香氛蠟燭。必搶特惠組如24K純金光奢華底妝組，下殺55折特價3,195元；皇家蜂王蜜露大容量超值組64折3,915元；皇家蜂王乳平衡油3G入門組，62折特價3,312元。

蘭蔻今年在雙11，特別推出當紅商品小黑瓶、極光水的聯名新包裝，與法國時尚品牌Eli Grita聯名限定瓶身登場，包括有超未來肌因賦活露 ( Eli Grita限定版) 115ml、超極光活粹晶露 (Eli Grita限定版) 150ml。

而聰明的消費者，可以選在雙11，到適逢周年慶檔期的蘭蔻百貨專櫃，購買任一款1111限定明星組，還可同時享有百貨周慶9折優惠，如小黑瓶買1送1，雙11特價4,100元，百貨周慶再9折特價3,690元；大眼冰珠買1送1，雙11特價2,700元，百貨周慶再9折特價2,430元。

伊麗莎白雅頓／冠軍膠囊買60送65

即日起至11月14日，雅頓推出暢銷明星產品「超進化黃金導航膠囊」，限時買60顆送65顆膠囊，包含44顆黃金膠囊及21顆玫瑰金膠囊，分別是今年度熱賣冠軍與第三名，原價7,749元，47折特價3,650元，雙11最值得下手。