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不愧是皇室穿搭典範 凱特的紅衣造型美出新高度

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
凱特密道頓前陣子參加活動時以Ralph Lauren的高領衣搭配Christopher Kane的百摺裙，一身紅的搭配非常亮麗搶眼。圖／達志影像
凱特密道頓前陣子參加活動時以Ralph Lauren的高領衣搭配Christopher Kane的百摺裙，一身紅的搭配非常亮麗搶眼。圖／達志影像

年底迎接耶誕節，許多派對、聚餐活動登場，不少人也會特別做應景的穿搭，很有節慶氛圍的紅色在此時就特別受到歡迎。近來許多時尚名人、女星也都迷上紅色穿搭，包括英國劍橋公爵夫人凱特密道頓、「神力女超人」蓋兒加朵和華裔女星Gemma Chan陳靜，他們都以不同剪裁風格的紅色系服裝穿搭出迷人風采，展現優雅與性感。

最近特愛飽和色調造型的凱特密道頓，前陣子參加活動時以Ralph Lauren的高領衣搭配Christopher Kane的百摺裙，一身紅的搭配非常亮麗搶眼，極微貼身的上衣搭配傘狀長裙製造出和諧的整體線條，百摺裙的優雅古典配上卡其色的尖頭高跟鞋更是展現俐落氣質，不愧是全球皇室穿搭典範之一。

確定要演出真人版白雪公主中的皇后一角的蓋兒加朵，日前為新片《紅色通緝令》跑宣傳，六月底才生完第二胎的她穿上Loewe明年春夏系列的亮片小洋裝，秀出健美好身材展現火辣魅力，也讓人更期待接下來她詮釋的壞皇后會是什麼模樣。

而參演《永恆族》的Gemma Chan陳靜，之前在羅馬的電影宣傳上則是穿上Valentino明年春夏的紅色花苞領洋裝，她一改秀上模特兒搭配平底靴的帥氣穿法，用紅色腳踝繫帶尖頭配出性感女人味，洋裝的露肩設計也增添性感風情。

參演《永恆族》的Gemma Chan陳靜，穿上Valentino明年春夏的紅色花苞領洋裝小秀性感。圖／摘自IG
參演《永恆族》的Gemma Chan陳靜，穿上Valentino明年春夏的紅色花苞領洋裝小秀性感。圖／摘自IG
年底迎接耶誕節，許多派對、聚餐活動登場，不少人也會特別做應景的穿搭，很有節慶氛圍的紅色在此時就特別受到歡迎。圖／摘自IG、達志影像
年底迎接耶誕節，許多派對、聚餐活動登場，不少人也會特別做應景的穿搭，很有節慶氛圍的紅色在此時就特別受到歡迎。圖／摘自IG、達志影像
凱特密道頓前陣子參加活動時以Ralph Lauren的高領衣搭配Christopher Kane的百摺裙，一身紅的搭配非常亮麗搶眼。圖／摘自IG
凱特密道頓前陣子參加活動時以Ralph Lauren的高領衣搭配Christopher Kane的百摺裙，一身紅的搭配非常亮麗搶眼。圖／摘自IG
蓋兒加朵日前為新片《紅色通緝令》跑宣傳，穿上Loewe明年春夏系列的亮片小洋裝，秀出健美好身材展現火辣魅力。圖／摘自IG
蓋兒加朵日前為新片《紅色通緝令》跑宣傳，穿上Loewe明年春夏系列的亮片小洋裝，秀出健美好身材展現火辣魅力。圖／摘自IG
參演《永恆族》的Gemma Chan陳靜，穿上Valentino明年春夏的紅色花苞領洋裝小秀性感。圖／摘自IG
參演《永恆族》的Gemma Chan陳靜，穿上Valentino明年春夏的紅色花苞領洋裝小秀性感。圖／摘自IG
蓋兒加朵日前為新片《紅色通緝令》跑宣傳，穿上Loewe明年春夏系列的亮片小洋裝，秀出健美好身材展現火辣魅力。圖／摘自IG
蓋兒加朵日前為新片《紅色通緝令》跑宣傳，穿上Loewe明年春夏系列的亮片小洋裝，秀出健美好身材展現火辣魅力。圖／摘自IG
蓋兒加朵日前為新片《紅色通緝令》跑宣傳，穿上Loewe明年春夏系列的亮片小洋裝，秀出健美好身材展現火辣魅力。圖／摘自IG
蓋兒加朵日前為新片《紅色通緝令》跑宣傳，穿上Loewe明年春夏系列的亮片小洋裝，秀出健美好身材展現火辣魅力。圖／摘自IG

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