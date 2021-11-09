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adidas Brand Center概念店降臨信義區 打造首座3D裸視外牆 佔地555坪讓人逛到腳軟

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
台灣首家adidas Brand Center的一樓主要陳列adidas全系列的運動商品。圖／adidas提供
台灣首家adidas Brand Center的一樓主要陳列adidas全系列的運動商品。圖／adidas提供

亞洲第8家，台灣首家adidas Brand Center落腳信義區，由原本的旗艦店擴張成品牌在台最大概念店。更有著雙北第一個3D裸視螢幕外牆、佔地約555坪囊括旗下包含adidas、adidas Originals所有最新商品；獨家Maker Lab創作研究室，讓消費者逛到腳軟。

為了adidas Brand Center的落成，品牌邀請了網球一哥盧彥勳、田徑好手楊俊瀚、陳傑，鞍馬王子李智凱、射擊甜心吳佳穎和歌手吳卓源揭露新店貌。六人還以英雄凱旋的姿態進場，勾起眾人對於東京奧運時的熱情。 吳卓源也表示，在先前的奧運期間也關注了不少比賽，「所以是以粉絲的心情，看到大家」。更透露自己私下最喜歡的用運動是網球，希望有機會跟盧彥勳偷學幾招。adidas透露早在三年前都和總部溝通要將原有的店面合併，最終看好台灣市場潛力，直接升格，因此催生出adidas Brand Center。

（左起）盧彥勳、陳傑、楊俊瀚、李智凱、吳佳穎和歌手吳卓源Julia站台adidas Brand Center。記者曾智緯／攝影
（左起）盧彥勳、陳傑、楊俊瀚、李智凱、吳佳穎和歌手吳卓源Julia站台adidas Brand Center。記者曾智緯／攝影

和品牌旗艦店相比，adidas Brand Center概念店，對adidas而言是最高規格的店型，因此全球目前僅有不到20家。而且通常一個國家僅會只有一間，完整的提供包括旗下全品牌與系列產品，還會不時的推出限定獨賣款，對於潮流玩家來說，adidas Brand Center就又著如同聖堂般的地位。而台灣首家adidas Brand Center則選擇在原本信義威秀的旗艦店，改裝而成，因此樓面面積達到約555坪，也是全台最大的品牌概念店。

吳卓源Julia示範adidas Originals的Blue Version系列穿搭。記者曾智緯／攝影
吳卓源Julia示範adidas Originals的Blue Version系列穿搭。記者曾智緯／攝影

為了要與在地文化有更多連結，品牌還找來藝術家李霽、紙藝大師洪新富加持，揉合台灣特色打造獨樹一格店內展示空間。還與國際同步，在店內打造首家Marker Lab創作研究室，將為消費者提供服裝客製化服務，透過刺繡、燙印的方式，來打造風格獨特的服飾。此外，店外牆面更有雙北地區首個3D裸視螢幕，帶來全新的視覺效果，勢必將成信義計畫區的新地標。

adidas Brand Center獨家的Blue Version系列，由《魷魚遊戲》的女主角鄭浩妍所演繹。圖／adidas提供
adidas Brand Center獨家的Blue Version系列，由《魷魚遊戲》的女主角鄭浩妍所演繹。圖／adidas提供

台灣首家adidas Brand Center的一樓主要陳列adidas全系列的運動商品，包括籃球、慢跑和訓練等，更設置了慢跑機能讓消費者直接感受跑鞋特色。各系列都是全台最完整，而且針對開幕，adidas還限定人氣款adizero PRIMEX鞋，僅在adidas Brand Center做銷售。而二樓樓面則包含了adidas Originals，以及女裝區域、adidas NEO和Stella McCarney聯名款。其中最特別的就屬首次在台開賣，也是獨家的Blue Version系列，並由《魷魚遊戲》的女主角鄭浩妍所演繹，想和偶像穿同款就趁現在。

紙藝大師洪新富利用adidas Originals的經典鞋款，解構成台灣石虎、梅花鹿和黑熊等意象。圖／adidas提供
紙藝大師洪新富利用adidas Originals的經典鞋款，解構成台灣石虎、梅花鹿和黑熊等意象。圖／adidas提供

台灣首家adidas Brand Center落腳信義區，有著雙北第一個3D裸視螢幕外牆。圖／adidas提供
台灣首家adidas Brand Center落腳信義區，有著雙北第一個3D裸視螢幕外牆。圖／adidas提供

adidas Brand Center店內打造首家Marker Lab創作研究室，將為消費者提供服裝再製的服務。圖／adidas提供
adidas Brand Center店內打造首家Marker Lab創作研究室，將為消費者提供服裝再製的服務。圖／adidas提供

藝術家李霽利用環保裝置藝術，呼應adidas對於永續蔚藍的品牌承諾。圖／adidas提供
藝術家李霽利用環保裝置藝術，呼應adidas對於永續蔚藍的品牌承諾。圖／adidas提供

adidas 品牌 東京奧運 盧彥勳 李智凱 魷魚遊戲 陳傑

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