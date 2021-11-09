adidas Brand Center概念店降臨信義區 打造首座3D裸視外牆 佔地555坪讓人逛到腳軟

亞洲第8家，台灣首家adidas Brand Center落腳信義區，由原本的旗艦店擴張成品牌在台最大概念店。更有著雙北第一個3D裸視螢幕外牆、佔地約555坪囊括旗下包含adidas、adidas Originals所有最新商品；獨家Maker Lab創作研究室，讓消費者逛到腳軟。

為了adidas Brand Center的落成，品牌邀請了網球一哥盧彥勳、田徑好手楊俊瀚、陳傑，鞍馬王子李智凱、射擊甜心吳佳穎和歌手吳卓源揭露新店貌。六人還以英雄凱旋的姿態進場，勾起眾人對於東京奧運時的熱情。 吳卓源也表示，在先前的奧運期間也關注了不少比賽，「所以是以粉絲的心情，看到大家」。更透露自己私下最喜歡的用運動是網球，希望有機會跟盧彥勳偷學幾招。adidas透露早在三年前都和總部溝通要將原有的店面合併，最終看好台灣市場潛力，直接升格，因此催生出adidas Brand Center。

（左起）盧彥勳、陳傑、楊俊瀚、李智凱、吳佳穎和歌手吳卓源Julia站台adidas Brand Center。記者曾智緯／攝影

和品牌旗艦店相比，adidas Brand Center概念店，對adidas而言是最高規格的店型，因此全球目前僅有不到20家。而且通常一個國家僅會只有一間，完整的提供包括旗下全品牌與系列產品，還會不時的推出限定獨賣款，對於潮流玩家來說，adidas Brand Center就又著如同聖堂般的地位。而台灣首家adidas Brand Center則選擇在原本信義威秀的旗艦店，改裝而成，因此樓面面積達到約555坪，也是全台最大的品牌概念店。

吳卓源Julia示範adidas Originals的Blue Version系列穿搭。記者曾智緯／攝影

為了要與在地文化有更多連結，品牌還找來藝術家李霽、紙藝大師洪新富加持，揉合台灣特色打造獨樹一格店內展示空間。還與國際同步，在店內打造首家Marker Lab創作研究室，將為消費者提供服裝客製化服務，透過刺繡、燙印的方式，來打造風格獨特的服飾。此外，店外牆面更有雙北地區首個3D裸視螢幕，帶來全新的視覺效果，勢必將成信義計畫區的新地標。

adidas Brand Center獨家的Blue Version系列，由《魷魚遊戲》的女主角鄭浩妍所演繹。圖／adidas提供

台灣首家adidas Brand Center的一樓主要陳列adidas全系列的運動商品，包括籃球、慢跑和訓練等，更設置了慢跑機能讓消費者直接感受跑鞋特色。各系列都是全台最完整，而且針對開幕，adidas還限定人氣款adizero PRIMEX鞋，僅在adidas Brand Center做銷售。而二樓樓面則包含了adidas Originals，以及女裝區域、adidas NEO和Stella McCarney聯名款。其中最特別的就屬首次在台開賣，也是獨家的Blue Version系列，並由《魷魚遊戲》的女主角鄭浩妍所演繹，想和偶像穿同款就趁現在。

紙藝大師洪新富利用adidas Originals的經典鞋款，解構成台灣石虎、梅花鹿和黑熊等意象。圖／adidas提供

台灣首家adidas Brand Center落腳信義區，有著雙北第一個3D裸視螢幕外牆。圖／adidas提供

adidas Brand Center店內打造首家Marker Lab創作研究室，將為消費者提供服裝再製的服務。圖／adidas提供