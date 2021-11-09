陳庭妮送禮：外觀是門檻 劉冠廷最想收到隱形的珠寶
卡地亞（CARTIER）的經典紅盒子，無疑裝載了許多人最期待收到的禮物。迎接即將到來的年底節慶，卡地亞於遠百信義A13一樓開設一間以「紅盒子」為概念的The Cartier Box期間限定概念店，發揮「Art of Gifting贈禮的藝術」，將之落實為一間全新的店舖，提供比一般店舖更多生活美學的贈禮選項。一起為卡地亞拍攝全新紅盒形象短片的品牌形象大使及好友陳庭妮、劉冠廷更一起現身，分享自己的送禮哲學。
每年都會和一群朋友一起歡慶耶誕節的陳庭妮表示，在這種交換禮物的場合中，因為不確定會是誰收到，「挑禮物重點就是男女都適用，」陳庭妮更建議，「因為交換禮物會把禮物先堆在聖誕樹下，無關內容物是什麼，外觀就一定要夠搶眼吸引大家。Cartier的紅盒每次都讓我感到熱情奔放，不管裡面是什麼我都會很期待打開，這就是交換禮物最重要的第一個門檻。」
今年陳庭妮和劉冠廷的戲劇表現都分別得到金馬獎的提名，若對方得獎會送什麼禮物？陳庭妮表示最想送上袖扣，「我很喜歡看男生穿正裝和穿衣服的細節，袖扣對我來說是一個很精細的打扮，可以看出一個人的穿衣品味和風格，」尤其是平常穿著休閒很少穿正裝的劉冠廷，她認為更要送這種搭配正裝的精緻物件，「收到就是會用！」
劉冠廷則表示，他會選擇釘子系列的珠寶送給陳庭妮，「如果得獎了，在人生當中是個值得紀念的事，釘子就像把這個人生的里程碑釘在人生的牆上。」而他自己最想要收到的禮物則是香水，「香水是一種隱形的珠寶，身上有自己喜歡的味道分享給別人滿開心的。」
而兩人合作的全新紅盒形象短片，則是以三部曲的方式述說贈禮的藝術。「傳達心意篇」中陳庭妮演繹送禮者精心準備完美禮物的心情；劉冠廷詮釋收到禮物時，期待又好奇的「探索驚喜篇」；最後一起演出的「好友默契篇」則呈現好友交換禮物的故事。短片將同步於卡地亞台灣官方LINE帳號中播映。
卡地亞的The Cartier Box期間限定概念店除了販售標誌性珠寶/腕表及生活擺件，更推出概念店限定販售的Baiser Volé 十週年限量版濃香水以及由品牌形象大使Lily Collins詮釋的全新Panthère de Cartier美洲豹手提包。可肩背也可手提的全新Panthère de Cartier美洲豹包款，扣環採用流線型的立體豹頭裝飾，共有小、迷你2種尺寸，提供黑色、櫻桃紅色、綠色或淡粉紅色種顏色，其中討喜又甜美的粉色為The Cartier Box期間限定概念店限定販售。
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