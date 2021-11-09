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陳庭妮送禮：外觀是門檻 劉冠廷最想收到隱形的珠寶

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
陳庭妮、劉冠廷一起演出卡地亞全新宏和形象短片並出席「The Cartier Box」期間限定概念店開幕記者會。記者吳致碩／攝影
陳庭妮、劉冠廷一起演出卡地亞全新宏和形象短片並出席「The Cartier Box」期間限定概念店開幕記者會。記者吳致碩／攝影

卡地亞（CARTIER）的經典紅盒子，無疑裝載了許多人最期待收到的禮物。迎接即將到來的年底節慶，卡地亞於遠百信義A13一樓開設一間以「紅盒子」為概念的The Cartier Box期間限定概念店，發揮「Art of Gifting贈禮的藝術」，將之落實為一間全新的店舖，提供比一般店舖更多生活美學的贈禮選項。一起為卡地亞拍攝全新紅盒形象短片的品牌形象大使及好友陳庭妮劉冠廷更一起現身，分享自己的送禮哲學。

每年都會和一群朋友一起歡慶耶誕節的陳庭妮表示，在這種交換禮物的場合中，因為不確定會是誰收到，「挑禮物重點就是男女都適用，」陳庭妮更建議，「因為交換禮物會把禮物先堆在聖誕樹下，無關內容物是什麼，外觀就一定要夠搶眼吸引大家。Cartier的紅盒每次都讓我感到熱情奔放，不管裡面是什麼我都會很期待打開，這就是交換禮物最重要的第一個門檻。」

今年陳庭妮和劉冠廷的戲劇表現都分別得到金馬獎的提名，若對方得獎會送什麼禮物？陳庭妮表示最想送上袖扣，「我很喜歡看男生穿正裝和穿衣服的細節，袖扣對我來說是一個很精細的打扮，可以看出一個人的穿衣品味和風格，」尤其是平常穿著休閒很少穿正裝的劉冠廷，她認為更要送這種搭配正裝的精緻物件，「收到就是會用！」

劉冠廷則表示，他會選擇釘子系列的珠寶送給陳庭妮，「如果得獎了，在人生當中是個值得紀念的事，釘子就像把這個人生的里程碑釘在人生的牆上。」而他自己最想要收到的禮物則是香水，「香水是一種隱形的珠寶，身上有自己喜歡的味道分享給別人滿開心的。」

而兩人合作的全新紅盒形象短片，則是以三部曲的方式述說贈禮的藝術。「傳達心意篇」中陳庭妮演繹送禮者精心準備完美禮物的心情；劉冠廷詮釋收到禮物時，期待又好奇的「探索驚喜篇」；最後一起演出的「好友默契篇」則呈現好友交換禮物的故事。短片將同步於卡地亞台灣官方LINE帳號中播映。

卡地亞的The Cartier Box期間限定概念店除了販售標誌性珠寶/腕表及生活擺件，更推出概念店限定販售的Baiser Volé 十週年限量版濃香水以及由品牌形象大使Lily Collins詮釋的全新Panthère de Cartier美洲豹手提包。可肩背也可手提的全新Panthère de Cartier美洲豹包款，扣環採用流線型的立體豹頭裝飾，共有小、迷你2種尺寸，提供黑色、櫻桃紅色、綠色或淡粉紅色種顏色，其中討喜又甜美的粉色為The Cartier Box期間限定概念店限定販售。

陳庭妮出席「The Cartier Box」期間限定概念店開幕記者會。記者吳致碩／攝影
陳庭妮出席「The Cartier Box」期間限定概念店開幕記者會。記者吳致碩／攝影
劉冠廷出席「The Cartier Box」期間限定概念店開幕記者會。記者吳致碩／攝影
劉冠廷出席「The Cartier Box」期間限定概念店開幕記者會。記者吳致碩／攝影
Baiser Volé 十週年限量版濃香水，概念店限定販售。圖／卡地亞提供
Baiser Volé 十週年限量版濃香水，概念店限定販售。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹手提包，深綠色小牛皮，迷你款，約85,500元。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹手提包，深綠色小牛皮，迷你款，約85,500元。圖／卡地亞提供
陳庭妮、劉冠廷一起演出卡地亞全新宏和形象短片並出席「The Cartier Box」期間限定概念店開幕記者會。記者吳致碩／攝影
陳庭妮、劉冠廷一起演出卡地亞全新宏和形象短片並出席「The Cartier Box」期間限定概念店開幕記者會。記者吳致碩／攝影
Lily Collins拎Panthere de Cartier櫻桃紅小牛皮美洲豹手提包小型款。圖／卡地亞提供
Lily Collins拎Panthere de Cartier櫻桃紅小牛皮美洲豹手提包小型款。圖／卡地亞提供
Diabolo de Cartier行李吊牌，金色鍍層飾面真漆金屬。具備實用功能的相框，20,400元。圖／卡地亞提供
Diabolo de Cartier行李吊牌，金色鍍層飾面真漆金屬。具備實用功能的相框，20,400元。圖／卡地亞提供
陳庭妮出席「The Cartier Box」期間限定概念店開幕記者會。記者吳致碩／攝影
陳庭妮出席「The Cartier Box」期間限定概念店開幕記者會。記者吳致碩／攝影
Diabolo de Cartier聖誕裝飾，一套三件聖誕裝飾球，以玻璃和陶瓷製作，36,500元。圖／卡地亞提供
Diabolo de Cartier聖誕裝飾，一套三件聖誕裝飾球，以玻璃和陶瓷製作，36,500元。圖／卡地亞提供
劉冠廷出席「The Cartier Box」期間限定概念店開幕記者會。記者吳致碩／攝影
劉冠廷出席「The Cartier Box」期間限定概念店開幕記者會。記者吳致碩／攝影
Panthère de Cartier美洲豹手提包，淡粉色小牛皮，迷你款，約85,500元。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹手提包，淡粉色小牛皮，迷你款，約85,500元。圖／卡地亞提供
Santos de Cartier藍色真漆木盒組，包含一個可拆卸的筆筒和名片夾、四個可拆卸的抽屜、一個筆盤和一個秘密雙層底座；灰色布料襯裡內層，14萬9,000元。圖／卡地亞提供
Santos de Cartier藍色真漆木盒組，包含一個可拆卸的筆筒和名片夾、四個可拆卸的抽屜、一個筆盤和一個秘密雙層底座；灰色布料襯裡內層，14萬9,000元。圖／卡地亞提供
劉冠廷出席「The Cartier Box」期間限定概念店開幕記者會。記者吳致碩／攝影
劉冠廷出席「The Cartier Box」期間限定概念店開幕記者會。記者吳致碩／攝影
Baiser Volé十週年限量版濃香水- 100ml噴霧，約4,150元。圖／卡地亞提供
Baiser Volé十週年限量版濃香水- 100ml噴霧，約4,150元。圖／卡地亞提供
Lily Collins拎Panthere de Cartier黑色小牛皮美洲豹手提包小型款。圖／卡地亞提供
Lily Collins拎Panthere de Cartier黑色小牛皮美洲豹手提包小型款。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier米色美洲豹抱枕，16,600元。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier米色美洲豹抱枕，16,600元。圖／卡地亞提供
The Cartier Box期間限定概念店，提供比一般店舖更多卡地亞生活擺件系列。圖／卡地亞提供
The Cartier Box期間限定概念店，提供比一般店舖更多卡地亞生活擺件系列。圖／卡地亞提供

交換禮物 珠寶 美洲豹 劉冠廷 陳庭妮

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