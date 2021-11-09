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泰國國民美食報到！新光三越A11「泰國美食展」首登場

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
新光三越台北信義新天地11月9日至11月21日在A11 6樓信義劇場首度舉辦「泰國美食展」。圖／新光三越提供
新光三越台北信義新天地11月9日至11月21日在A11 6樓信義劇場首度舉辦「泰國美食展」。圖／新光三越提供

泰國也是國人旅遊熱愛前往的地方，新光三越台北信義新天地繼日本展後，再度邀請民眾前往「泰國」，11月9日至11月21日在A11 6樓信義劇場首度舉辦「泰國美食展」，齊聚18間品牌，限時13天推出泰國等東南亞在地小吃、各式零食伴手禮，還有當地熱賣的阿嬤牌香皂、蛇牌爽身粉等民生用品，在冷空氣襲來的台北感受泰國的熱情活力。

泰國街邊美食現身台北信義區，醃漬入味的香噴噴「烤豬肉串」將在 11月15日一日限定推出，特別將當地人氣搭配組合一同搬上桌，一口烤肉一口甜鹹甜鹹的「糯米飯」。「泰國美食展」還有曼谷國民飲品「VITA維他豆奶」，獨家代理代表性的香蕉口味，香甜又可口，另有大人味的「大象啤酒」、「SINGHA勝獅啤酒」。

低溫來襲，此時最適合來上一碗到泰國必吃的「海鮮酸辣湯麵」暖和身體，喜歡清爽系的南洋美食，現場也能吃到「越南法國麵包」以及「越南春捲」等爽口美食。

泰國「Bento超味魷魚」，是國人赴泰旅遊必買伴手禮，不只有常見的藍色、紅色、橘色口味(蒜辣、香辣、麻辣)，這回也獨家引進三款黃色、綠色與紫色(泰式酸辣、檸檬海鮮、醬燒魷魚)等全系列口味。還有泰國特有的「KOBKOB洋芋片」、泰國國民餅乾「PAPRIKA馬鈴薯餅乾」；以及擁有椰子、香蕉、香蘭等獨特口味的「ELLSE泰國小蛋糕」。

還有泰國料理靈魂調味「明星魚露」、「椰漿」、「酸辣奶湯粉」、「曼達辣醬」等總多達500多項在地伴手禮，除了現場，在新光三越App線上也推出6.6折起的箱購優惠。

VITA維他豆奶特價149元/3瓶，11/17限時價100元/3瓶。圖／新光三越提供
VITA維他豆奶特價149元/3瓶，11/17限時價100元/3瓶。圖／新光三越提供
泰國經典甜辣醬及螃蟹魚露。圖／新光三越提供
泰國經典甜辣醬及螃蟹魚露。圖／新光三越提供
越式法國麵包180元。圖／新光三越提供
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小老闆海苔耶誕樹。圖／新光三越提供
小老闆海苔耶誕樹。圖／新光三越提供
Ellse蛋糕原價199元，特價159元。圖／新光三越提供
Ellse蛋糕原價199元，特價159元。圖／新光三越提供
MAMA泡麵每包12元，買10包送1包。圖／新光三越提供
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Bento超味魷魚原價49元/包，特價39元/包。圖／新光三越提供
Bento超味魷魚原價49元/包，特價39元/包。圖／新光三越提供

泰國 伴手禮

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