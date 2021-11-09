跨界聯手日籍花藝家東信 格蘭傑18年花舞版12月上市

格蘭傑18年以濃郁花香著名，此次跟曾與LV、HERMES和BOUCHERON等國際知名精品品牌合作的日籍花卉雕塑家東信（Azuma Makoto）跨界合作，將此款帶有茉莉、天竺葵與水仙共舞構成的單一麥芽威士忌，幻化為綻放的花朵，打造出「格蘭傑18年驚喜製造者特別版——花舞」，彰顯花朵盛放的光彩，並透超過100種不同花朵製成的動態雕塑作品，用花的語言來詮釋此款令酒類行家們愛不釋手的格蘭傑18年威士忌。「格蘭傑18年驚喜製造者特別版——花舞」將於2021年12月，於指定菸酒專賣店上市。

當來自日本的花藝家東信（Azuma Makoto）第一次品嚐格蘭傑18年單一麥芽威士忌時，就被此款威士忌所散發出的花香與其在舌頭上跳舞的感覺所驚豔；酒款散發出的忍冬、茉莉和天竺葵香氣與乾果及蜂蜜交織的氣息，讓他沉醉其中，並決定使用極致的花卉藝術來詮釋這一款威士忌的迷人風味。

這一件令人醉心的作品，於東信在日本的工作室完成，使用將近100種不同的花卉來呈現，除了在此款威士忌中聞到的蘇格蘭花卉，更加入來自世界各地不同的花朵。

東信表示：「當我第一次品嚐格蘭傑18年時，每一口威士忌都如同花朵在口中綻放般，可以品嚐到許多花朵在舌頭上跳舞，而賦予我使用『格蘭傑花舞』詮釋這一款威士忌的靈感。我希望能透過此款限量版設計，使我的作品能如同靈感來源具備的美味，為人們帶來喜悅。」

東信並在為這一件作品拍照與錄影時，以撒彩紙的方式，將花瓣撒在作品上，呈現出專屬於格蘭傑18年的「格蘭傑花舞」，並展現於格蘭傑18年花舞限量版的禮盒包裝與酒標上，讓每一位酒款愛好者皆能感受到其曼妙的美好。

格蘭傑18年是格蘭傑酒款中最美味的單一麥芽威士忌之一，深受新舊威士忌愛好者們喜愛。格蘭傑威士忌釀酒師發揮無窮的想像力打造這一件夢幻傑作。高度如同長頸鹿的蒸餾器，釀製出格蘭傑18年精緻又充滿果香的原酒，接著將原酒放入波本桶中熟成15年，再將一部分原酒移轉至Oloroso雪莉桶中陳釀3年，釀酒師再將這些酒液融合在一起，創造出這一款令人驚艷、沉醉的單一麥芽威士忌。

格蘭傑威士忌創作總監比爾‧梁思敦表示：「東信的傑作完美詮釋出格蘭傑18年濃郁甜美的花香。看一眼他的限量版設計，就能讓人聯想到天竺葵、晚香玉和茉莉的香氣，以及忍冬、香豌豆、無花果與堅果的味道。限量版的外觀包裝就如同此款酒的味道一樣美妙無比，一定會讓新舊威士忌的愛好者愛不釋手。」

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