黑潮來襲！HOLA聯名漫威　有型超MAN讓男人都想掃貨

近期頻頻推出許多聯名的HOLA，在雙11推出與漫威的最潮聯名，這回不走可愛風格，主打低色調、黑色風格的最潮居家，結合經典紅黑的色系，展現出專屬的英雄風格，並結合角色人物美國隊長、鋼鐵人、雷神索爾及黑豹等，共有28款居家好物，讓男人一看就想全掃貨。

過往漫威的聯名，由於都強調角色，放在居家中顯得有點突兀，但是這回HOLA設計團隊，展現設計與潮流風格，以英雄角色剪影、經典標幟，表現出簡約率性的風格，整體視覺不繁複，譬如床單四件組，以黑白色調來呈現，看來頗有潮流感。