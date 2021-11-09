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黑潮來襲！HOLA聯名漫威 有型超MAN讓男人都想掃貨

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
HOLA x 漫威純棉床被四件組雙人原價5,980元，特價4,280元。圖／HOLA提供
HOLA x 漫威純棉床被四件組雙人原價5,980元，特價4,280元。圖／HOLA提供

近期頻頻推出許多聯名的HOLA，在雙11推出與漫威的最潮聯名，這回不走可愛風格，主打低色調、黑色風格的最潮居家，結合經典紅黑的色系，展現出專屬的英雄風格，並結合角色人物美國隊長、鋼鐵人、雷神索爾及黑豹等，共有28款居家好物，讓男人一看就想全掃貨。

過往漫威的聯名，由於都強調角色，放在居家中顯得有點突兀，但是這回HOLA設計團隊，展現設計與潮流風格，以英雄角色剪影、經典標幟，表現出簡約率性的風格，整體視覺不繁複，譬如床單四件組，以黑白色調來呈現，看來頗有潮流感

此次針對男性族群，也加入車用單品，如造型風口香氛。這段期間許多人都在家煮飯，也推出岩板材質點心盤、杯墊及鍋墊，潮流感十足。11月11～14日，全館消費滿額1,111元，可以199元加購漫威金屬手機架擺飾乙個。

HOLA與漫威推出聯名，走潮流風格。圖／HOLA提供
HOLA與漫威推出聯名，走潮流風格。圖／HOLA提供
HOLA x漫威浮雕蓋碗、馬克杯。圖／HOLA提供
HOLA x漫威浮雕蓋碗、馬克杯。圖／HOLA提供
HOLA x漫威鋼鐵人緹花浴巾（黑灰／紅白）原價1,280元，特價990元。圖／HOLA提供
HOLA x漫威鋼鐵人緹花浴巾（黑灰／紅白）原價1,280元，特價990元。圖／HOLA提供
HOLA與漫威推出聯名，走潮流風格。圖／HOLA提供
HOLA與漫威推出聯名，走潮流風格。圖／HOLA提供
HOLA x漫威物流箱原價1,500元，特價1,299元。圖／HOLA提供
HOLA x漫威物流箱原價1,500元，特價1,299元。圖／HOLA提供

流感 HOLA

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