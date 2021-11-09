護目鏡、滑雪板超時髦！盤點LV、DIOR、FENDI雪地系列

時尚精品的滑雪系列向來是冬日一大重頭戲之一，雖然滑雪運動在台灣因為氣候限制並不熱門，但卻是不少人出國旅遊的重要活動，而且注入滑雪概念的設計也相當有造型感，就算不是真的穿搭去滑雪，也可以為自己打造更有型的冬日時尚look。今年許多品牌都推出完整的滑雪系列，比以往的零星品項更為齊全，也有很多特殊設計值得收藏。

★路易威登 限量200套雙滑雪板

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）今年首次以滑雪為主題推出完整系列服裝配件，並考量戶外戶內、白天黑夜的不同需求來創作，包含服裝、飾品配件、鞋履及滑雪板，並皆為限量推出。此系列以主裝為主，所有服裝都裝飾有全新打造的LV雪花型Flocon標誌，配有羽絨襯裡的外套綴則有阿爾卑斯山的夕陽圖案。另外，經典的Monogram圖案設計當然也是少不了的元素。為了響應環保，也推出ECONYL® 材質羽絨外套。

而品牌粉絲不能錯過的，絕對就是限量200套的雙板滑雪板。這組滑雪板設計靈感來自一場法國庫爾舍瓦勒雪場的旅行，由鋁合金包裹木芯製成，上面印有Monogram標誌，底部則有阿爾卑斯山峰頂的圖案和新的LV Flocon設計，全系列預計11月26日起上市。

★DIOR 藍白紅配色加標誌圖騰

DIOR今年同樣推出品牌首個女裝雪地系列DiorAlps，命名緣由來自歐洲滑雪勝地阿爾卑斯山（Alps），全系列以藍白紅配色為主，搭配條紋幸運星以及迷彩、Dior Oblique斜紋、Mizza豹紋圖騰等，展現清新運動時尚氛圍。

全系列包含專為滑雪運動設計的一系列科技布料緊身衣、喇叭褲、雪靴，以及印有Christian Dior字樣的Ultra-Matte極致霧面滑雪面罩、太陽眼鏡等品項。另外也有羽絨外套、毛帽、針織衫、Book托特包滿足日常穿搭。

★FENDI 永續精神注入科技巧思