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新光三越感謝防疫英雄 發放醫護專屬500元購物金

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
迎接11月12日「醫師節」，新光三越全台15店即日起至11月21日推出「感謝有您醫護優惠專案」，醫護人員只要憑醫護相關證件及貴賓卡，即可至新光三越各店兌換全台限量2萬份的「感謝醫護購物金500元」。記者江佩君／攝影
迎接11月12日「醫師節」，新光三越全台15店即日起至11月21日推出「感謝有您醫護優惠專案」，醫護人員只要憑醫護相關證件及貴賓卡，即可至新光三越各店兌換全台限量2萬份的「感謝醫護購物金500元」。記者江佩君／攝影

歷經國內疫情爆發的恐慌，近期疫情回穩，民眾逐漸回復正常生活，這些有賴疫情期間堅在最前線、保護全民健康安全的醫護人員以及國人的自律。迎接11月12日「醫師節」，新光三越全台15店即日起至11月21日特別推出「感謝有您醫護優惠專案」，醫護人員只要憑醫護相關證件及貴賓卡，即可至新光三越各店兌換全台限量2萬份的「感謝醫護購物金500元」。

新光三越推出醫護人員專屬購物金500元， 即日起至11月21日憑醫護相關證件及貴賓卡即可至新光三越全台各店兌換，面額100元共5張，全台限量2萬份，每人限領1份。全館單筆消費滿1,000元即可抵用100元，名品、大家電、法雅客、[i]Store滿2,000元可抵用100元，單筆最高可折抵500元。沒有新光三越貴賓卡者，活動期間只要現場出示醫護相關證件，即可獨享免消費立即申辦貴賓卡。

另外，新光三越App也規劃守護醫護優惠商品，包括換季必備、呵護敏感肌的DARPHIN療癒小粉紅組6折；CLINIQUE積雪草舒緩呼呼組6.2折、LA MER肌膚救星寵粉組6.8折等經典保養。另有運動健身裝備、箱購最划算等商品，無論於新光三越App或於新光三越實體店購物，都能使用「感謝醫護購物金」進行折抵，享受醫護專屬回饋。

CLINIQUE積雪草舒緩呼呼組價值2,583元，特價1,600元。圖／新光三越提供
CLINIQUE積雪草舒緩呼呼組價值2,583元，特價1,600元。圖／新光三越提供
JO MALONE LONDON 維他命Ｅ滋潤護手霜100ML 2,400元。圖／新光三越提供
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TOM FORD私人調香系列白麝香高級訂製香氛蠟燭3,500元。圖／新光三越提供
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法雅客fitbit luxe健康手環原價4,490元，8折特價3,590元（台北南西店）。圖／新光三越提供
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醫護人員 疫情

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