Supreme X Tiffany成真 滑板珠寶全網熱議
潮流品牌Supreme與珠寶品牌Tiffany & Co.的聯名合作傳聞成真。以滑板文化文聞名的Supreme於2021年秋冬與Tiffany & Co.的首度合作共將發行7件單品，以Tiffany 1969年推出的經典銀飾系列Return to Tiffany為藍本，系列發想的主角是一件上面鐫刻「Please Return to Tiffany & Co.」字樣的鑰匙環，若撿到這件失物還請歸還到紐約第五大道的本店。這個深受歡迎的鑰匙環至今延伸出系列的設計，而聯名款則是鐫刻「Return to Supreme.」字樣。
全系列作品包括鑰匙環、耳環、星星造型的手鍊、吊墜、珍珠項鍊吊墜、鑰匙造型的折疊小刀、以及上面印有Tiffany藍圖案的Supreme經典logo T恤。Supreme X Tiffany & Co.系列將於11月11日起於Supreme官網與專賣店開始販售，11月12日起於限定Tiffany店舖販售，日本地區則是11月13日，台灣地區並無販售。該系列訂價在54美元起至1250美元，大約是Tiffany珠寶的入門價位。
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