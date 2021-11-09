聽新聞
test
0:00 / 0:00
這個火辣身材太逼人！超模貝拉新廣告 大秀腹肌和翹臀
近期時尚圈吹起90年代流行風潮，VERSACE最新推出的廣告也散發著一股90年代影像風格，並找來超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）主演，展示Virtus系列包款的俐落百搭魅力。
貝拉在這組廣告中可以說是盡情大秀姣好健美的身形，換穿兩套不同的黑色系服裝她，在著名攝影組合Mert & Marcus的鏡頭下展現緊實的胸線與腹肌，還有優美的臀部線條，性感中又不失健康活力，搭配復古的髪型，宛如90年代傳奇超模。她也拎了多款Virtus肩背包及手拿包，包上模仿巴洛克V金屬裝飾的V形絎縫圖案更顯雋永。
Virtus系列包款首次ㄌ於2019秋冬系列時裝秀亮相，以代表力量、勇氣和個性的羅馬女神命名。最大的特色就是綴以巴洛克花紋勾勒的金屬V型字母裝飾，既能一眼就辨認出品牌，也注入品牌奢華風格。全系列採用義大利柔軟的小牛皮縫製，備有手提包、腰包、單肩包及晚宴包等多種款式，顏色也有許多選擇。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言