這個火辣身材太逼人！超模貝拉新廣告 大秀腹肌和翹臀

近期時尚圈吹起90年代流行風潮，VERSACE最新推出的廣告也散發著一股90年代影像風格，並找來超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）主演，展示Virtus系列包款的俐落百搭魅力。

貝拉在這組廣告中可以說是盡情大秀姣好健美的身形，換穿兩套不同的黑色系服裝她，在著名攝影組合Mert & Marcus的鏡頭下展現緊實的胸線與腹肌，還有優美的臀部線條，性感中又不失健康活力，搭配復古的髪型，宛如90年代傳奇超模。她也拎了多款Virtus肩背包及手拿包，包上模仿巴洛克V金屬裝飾的V形絎縫圖案更顯雋永。