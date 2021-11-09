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這個火辣身材太逼人！超模貝拉新廣告 大秀腹肌和翹臀

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
貝拉哈蒂德主演Virtus系列包款廣告。圖／VERSACE提供
貝拉哈蒂德主演Virtus系列包款廣告。圖／VERSACE提供

近期時尚圈吹起90年代流行風潮，VERSACE最新推出的廣告也散發著一股90年代影像風格，並找來超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）主演，展示Virtus系列包款的俐落百搭魅力。

貝拉在這組廣告中可以說是盡情大秀姣好健美的身形，換穿兩套不同的黑色系服裝她，在著名攝影組合Mert & Marcus的鏡頭下展現緊實的胸線與腹肌，還有優美的臀部線條，性感中又不失健康活力，搭配復古的髪型，宛如90年代傳奇超模。她也拎了多款Virtus肩背包及手拿包，包上模仿巴洛克V金屬裝飾的V形絎縫圖案更顯雋永。

Virtus系列包款首次ㄌ於2019秋冬系列時裝秀亮相，以代表力量、勇氣和個性的羅馬女神命名。最大的特色就是綴以巴洛克花紋勾勒的金屬V型字母裝飾，既能一眼就辨認出品牌，也注入品牌奢華風格。全系列採用義大利柔軟的小牛皮縫製，備有手提包、腰包、單肩包及晚宴包等多種款式，顏色也有許多選擇。

貝拉哈蒂德主演Virtus系列包款廣告。圖／VERSACE提供
貝拉哈蒂德主演Virtus系列包款廣告。圖／VERSACE提供
貝拉哈蒂德主演Virtus系列包款廣告。圖／VERSACE提供
貝拉哈蒂德主演Virtus系列包款廣告。圖／VERSACE提供

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