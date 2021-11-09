麗寶Outlet 5周年慶 11月13日至12月5日「天天推銅板價商品」

麗寶Outlet Mall 5周年慶，11月13日起到12月5日登場，天天都有銅板價商品限量推出，推出名牌包與家電一元競標活動，購物滿5000送300，消費滿額再送麗寶福容大飯店連鎖住宿券，還可搭配台中購物節抽麗寶微笑之星近千萬好宅；除了購物，Outlet消費滿千，還可享麗寶樂園第一人購票399，第二人加5元就能入園的優惠價。

麗寶樂園渡假區今天表示，歡慶麗寶Outlet Mall迎接五周年，這次推出超殺競標活動，包括一元競標活動，包括COACH、MICHAEL KORS等名牌包，也有家電品牌3折價起標，讓消費者喊價搶便宜；為刺激買氣，天天還推出5元、50元、500元商品，包括新櫃進駐的人氣爆餡波蘿麵包「Melonsメロンパン達」，祭出波蘿麵包1個只要5元的限量超殺價、彼安特MIT口罩任選花色1片5元等眾多銅板價好康，以及Tefal法國特福保溫杯、萬用刀限量只要50元。

館內推出多個麗寶獨家優惠價，例如富士腿部按摩機限量9999元(原價3萬5800元)、GUCCI墨鏡特惠價3980元(原價1萬9900元)、PUMA跑鞋獨家價900元(原價3680元)，麗寶Outlet Mall全館共有50多家餐飲品牌，橫跨日、韓、泰、港等多國口味料理可供選擇，周年慶期間更有多家餐飲櫃位推出50元限量優惠價、500元雙人套餐，甚至買一送一優惠。

全館消費單筆滿5000元送300元禮券，滿6萬元則送福容大飯店連鎖住宿券，玉山麗寶聯名卡友可享消費滿5000元送500元禮券，滿6萬元再加送2000元禮券；凡於麗寶Outlet消費滿千，憑發票或消費明細可享麗寶樂園第一人全票399元，第二人5元優惠價，也可至麗寶國際賽車場享Sodi卡丁車555元特惠價。