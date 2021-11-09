趁1111升等金色三麥「金釀酒友」享半年啤酒內用半價

雙11倒數計時中，金色三麥餐飲集團搶搭雙11購物潮，推出期間限定優惠，旗下金色三麥餐廳、微兜petit doux、pd by petit doux、BAC、咖哩樹五大品牌，一同響應。

金色三麥餐廳：雙11「金釀酒友」招募，加碼送500c.c.啤酒電子兌換券4張

金色三麥餐廳雙11活動年年廣獲熱烈好評，歷年「金釀酒友」累計已突破3,000人次，為了回饋粉絲長期支持，凡於11月11日當天至全台金色三麥餐廳門市，即可以1,111元升等為「金釀酒友」（不適用50人以上團體），享半年啤酒內用半價，再加碼贈送內用500c.c.啤酒電子兌換券4張。

不只內用享優惠，11月11日當天外帶6瓶1公升精釀啤酒，即贈價值1,250元的熱門餐點「經典大拼盤電子兌換券」乙張，經典大拼盤包含酥炸椒麻雞、德國豬腳、美式薯條、歐式香腸，可一次享用所有經典。

微兜petit doux、pd by petit doux：「義大利麵內用電子兌換券」買5送5

金色三麥集團旗下姊妹聚餐首選品牌微兜petit doux，以及今年10月於台北SOGO忠孝館開幕的旗艦品牌pd by petit doux，響應集團雙11活動，11月11日當日於全台微兜petit doux門市、pd by petit doux門市推出招牌料理「義大利麵內用電子兌換券」買5送5優惠，一日限定而且限量販售。

甜點品牌BAC則首度響應集團雙11活動，11月11日當日全台BAC門市，「任一6吋巧克力系列蛋糕搭配53%生巧克力一盒」，享1,000元組合優惠價。

今年八月於台北京站時尚廣場盛大開幕的咖哩樹，也不缺席集團雙11活動。為了讓消費者返家後，也能輕鬆品嚐果泥厚咖哩，11月11日當日任選三包「果泥厚咖哩冷凍即食包」，即贈專屬「咖哩樹質感牛仔風保冰袋」乙個，貼心延長保存冷凍即食包的新鮮風味。

線上商城「三麥廚房360°嚴選」：消費滿888元，贈限量「質感啞光手把烤盤」

金色三麥線上商城「三麥廚房360°嚴選」平台，集結集團各品牌人氣餐點，有源自金色三麥餐廳冬季熱門鍋物的「功夫鍋」湯底、微兜petit doux的經典濃湯，只要簡單加熱即可輕鬆上桌的多款人氣披薩和下酒菜「椒朋友滷味」，喜愛DIY自炊的人，也可一次購齊金色三麥獨門醬料和精選海鮮，宅在家就能輕鬆享用金色三麥集團旗下各品牌的美味料理。

11月11日至17日消費滿888元，即贈限量「質感啞光手把烤盤」乙個，消費滿千再享免運。