整個11月全單9折！老乾杯、黑毛屋本家進駐復興SOGO

繼於今年8月開設「老乾杯南西店」之後，乾杯集團將再於11月10日於台北SOGO復興館內開設「老乾杯」與「黑毛屋本家」，一次雙品牌同時開幕。店內除了將分別推出限定版的「老乾杯 燦和套餐」與「鮑魚貝貝鍋」之外，為慶祝新店開幕，還可享11月消費，不限金額皆享9折的開幕優惠。

本次新開幕的「老乾杯SOGO復興店」，店內共70坪空間，以4～6人的座位規劃搭配4個私密包廂，打造77席座位，並透過鏡面牆、金色箱型鏡面燈等元素，營造出時尚的用餐空間。除了經典的日本和牛、伊比利豬等燒肉食材外，店內獨家打造「燦和套餐」，內含有雲丹魚子醬和牛壽司、和牛紛雪燒、熟成冷藏牛舌、現切肋眼牛排、和牛厚切橫膈膜等20品品項，僅限SOGO復興店販售，每人2,580元。

緊挨著老乾杯、同時開幕的「黑毛屋本家SOGO復興店」，乃是品牌在台第2間門市，規劃了50坪空間、48席座位，設計語彙也跳脫過去的京都風格，改以金銅色系的奢華意念。菜單部分，店內同樣主打涮涮鍋、水炊鍋等4種日式傳統鍋物，搭配上日本和牛、黑羽土雞等食材呈現。呼應冬季到來，品牌門市同步推出冬季限定的「鮑魚貝貝鍋」單人套餐，以大黃蜆、文蛤與雞骨熬煮的貝貝高湯為基礎，搭配上南非活鮑魚、海瓜子、九孔、北海道干貝、廣島牡蠣等食材，帶給民眾7種不同貝類的鮮甜滋味，另外還有日本和牛、伊比利豬肉品相佐，最後再以鮑魚雜炊結尾，帶來豐富的海陸滋味，每套1,780元。