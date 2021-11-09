2021更生美展開幕 暨「天問」新書發表會

「2021更生美展」開幕暨「天問，一種遠古而來的聲音」新書發表會，今天上午在台中市大墩文化中心舉行開幕典禮。法務部張常務次長斗輝、台灣更生保護會董事長泰釗、台中地檢署檢察長黃謀信、台中市政府法制局長李善植等人蒞臨會場鼓勵更生人。會場展出全國出監藝術達人創作暨臺中地區各矯正機關收容人之教化藝文及作業技訓作品。

開幕活動邀請常務次長張斗輝、董事長邢泰釗、前董事長王添盛等人共同為主題作品揭幕。並為「天問，一種遠古而來的聲音」新書發表合影見證。

本次美展主題作品為「天問」，作者劉士羣先生為雕塑心靈之美技訓班學員，自2013年起參加國內比賽獲獎達35次，大放異彩，作品受邀至法務部、法務部矯正署及臺中港區藝術中心進行聯展，深獲好評。「天問」乃恭繪風、調、雨、順四大天王，全程皆雙膝跪地，恭敬誠心完成畫作，創作初心盼上天垂憐人間、庇佑眾生離苦得樂，健康平安。

此次美展除展出台中監獄「才藝舍坊」學員創作，及台中區矯正機關收容人教化藝術作品外，也包括經由台灣更生保護會臺中分會輔導並開過個展之出監藝術家黃銀呈先生書畫、李鐸畫作、劉明曉書法邀請展，以及此次美展徵件入選之臺灣更生保護會各分會輔導藝術家陳雪花、顏正國、連德威、林榮華先生、江永森先生、蔡奇穆、李子旭先生、朱國富先生等8名美展徵件入選作品。

此外，今年也展出臺灣更生保護會臺北分會與台北監獄共同合辦「銅雕技訓班」作品共襄盛舉，未來美展也將提供更生保護會各地分會藝術技能訓練班創作展覽平台，讓更生朋友之藝術才能展現於國人面前。

法務部常務次長張斗輝表示：感謝台中市政府法制局編列預算予以補助，另外也要感謝臺中市政府文化局長年來提供美展場地，展出更生朋友作品，提升其作品能見度。更生保護工作有賴地方政府、地檢署及臺灣更生保護會的合作，才能持續深化及延續監所教化成果。

另外也特別要感謝藝術界大師黃映蒲等師資群，自1997年起在監所開辦「雕塑心靈之美技訓班」迄今，激發監所收容人創作的潛力，在其創作過程中的陪伴與耐心指導，展現如此動人而令人驕傲的藝術成果。更生美展呈現更生人以藝術陶冶心性，並以藝術創作走向就業及創業的輔導成果，也是更生人順利復歸社會的最佳實證。

台中地檢署檢察長黃謀信表示：為展現檢察機關柔性司法、公益關懷弱勢的精神，及司法天平上的愛與關懷，臺灣臺中地方檢察署每年挹注緩起訴處分金與臺灣更生保護會臺中分會、臺中市政府共同辦理更生美展活動，向社會行銷及宣導我們在更生人心靈改革教化上的努力與成果。感謝臺中市政府編列預算予以補助，並提供美展場地，以及獄方、指導老師、志工及曾經給予財力、物力、人力支持與援助的個人、企業、團體及機關，由於他們的大力支持，使得更生人能藉由藝術開啟心靈藍天，經由更生美展，彩繪人生。

台中更保主任委員廖學從表示：對於雕塑心靈之美技訓班指導老師黃映蒲、陳佑端、史嘉祥、楊美玲、黃雲瞳、王瑋名、陳威杰、徐暋盛之專業涵養與傾囊相授，及不求回報、默默付出之精神，表示最大感謝之意。

台中更保自2020年起運用台中地檢署緩起訴處分金挹注該技訓班材料費，讓學員得以永續創作。本次更生美展作品種類包括雕塑、漆器、水墨、西畫、陶藝、竹編、書法、銅雕等，展出全國藝術達人徵件入選作品13件、邀請展黃銀呈書畫5件、李鐸畫作5件、劉明曉書法2件及矯正機關技訓教化成果展98件，總計123件，種類繁多，各具風貌，展期自11月6日至11月17日，歡迎民眾踴躍前往參觀。