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RICHARD MILLE聯手巴黎大腦研究所 關心腦部疾病治療

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
品牌創辦人RICHARD MILLE先生（右）與Gérard Saillant教授（中），以及國際汽車聯盟主席Jean Todt。圖 / RICHARD MILLE提供
品牌創辦人RICHARD MILLE先生（右）與Gérard Saillant教授（中），以及國際汽車聯盟主席Jean Todt。圖 / RICHARD MILLE提供

看不見的事物總是充滿了疑問和學問，例如人類的大腦如何運作、發生了疾病如何改善、治療？至今仍有待科學家持續探索。瑞士鐘表品牌RICHARD MILLE宣布與巴黎大腦研究所（Paris Brain Institute）建立合作關係，並成立「捐贈者俱樂部」。透過宣傳此一機構的理念與成就，努力拓展醫療知識的疆界，並帶來更美好的明日。

由三位創始人Gérard Saillant、Yves Agid和Olivier Lyon-Caen教授在2010年創立的巴黎大腦研究所，以個人化、預防性、參與性和預測性醫學為原則，是全世界35個神經學研究領域的佼佼者、名列前茅。自2010年以來，該機構成功開發了阿茲海默症演變預測模型，利用全新成像方法觀察到標準MRI技術通常無法檢測出的多發性硬化症，近年並持續發展數位醫療。

從2012年起，RICHARD MILLE已經開始支持巴黎大腦研究所，例如將為品牌摯友Jean Todt先生打造的RM 58-01部分所得捐贈，甚至2019年起品牌創辦人Richard Mille先生也加入了宣傳委員會的一員。本次兩造的合作，在於RICHARD MILLE捐贈者俱樂部的成立，該俱樂部將向全球的收藏家們宣傳關於巴黎大腦研究所的存在與成就，並邀請人們加入俱樂部，透過長期捐款進而對腦疾病、人類的未來一同做出貢獻與改變。

更多細節，則可親洽RICHARD MILLE台北東方文化專賣店，地址為台北市松山區敦化北路166號1樓，營業時間為每日12點至晚上8點，電話則為02-2718-9218。

巴黎大腦研究所致力於深入研究對大腦的理解，並持續研發大腦疾病療法。圖 / RICHARD MILLE提供
巴黎大腦研究所致力於深入研究對大腦的理解，並持續研發大腦疾病療法。圖 / RICHARD MILLE提供
巴黎大腦研究所（Paris Brain Institute）以個人化、預防性、參與性和預測性醫學為原則，並是全世界35個神經學研究領域的佼佼者。圖 / RICHARD MILLE提供
巴黎大腦研究所（Paris Brain Institute）以個人化、預防性、參與性和預測性醫學為原則，並是全世界35個神經學研究領域的佼佼者。圖 / RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE捐贈者俱樂部的成立，將向全球收藏家宣傳關於巴黎大腦研究所的存在與成就，並邀請人們長期捐款進而對腦疾病一同做出貢獻。圖 / RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE捐贈者俱樂部的成立，將向全球收藏家宣傳關於巴黎大腦研究所的存在與成就，並邀請人們長期捐款進而對腦疾病一同做出貢獻。圖 / RICHARD MILLE提供

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