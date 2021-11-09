RICHARD MILLE聯手巴黎大腦研究所 關心腦部疾病治療

看不見的事物總是充滿了疑問和學問，例如人類的大腦如何運作、發生了疾病如何改善、治療？至今仍有待科學家持續探索。瑞士鐘表品牌RICHARD MILLE宣布與巴黎大腦研究所（Paris Brain Institute）建立合作關係，並成立「捐贈者俱樂部」。透過宣傳此一機構的理念與成就，努力拓展醫療知識的疆界，並帶來更美好的明日。

由三位創始人Gérard Saillant、Yves Agid和Olivier Lyon-Caen教授在2010年創立的巴黎大腦研究所，以個人化、預防性、參與性和預測性醫學為原則，是全世界35個神經學研究領域的佼佼者、名列前茅。自2010年以來，該機構成功開發了阿茲海默症演變預測模型，利用全新成像方法觀察到標準MRI技術通常無法檢測出的多發性硬化症，近年並持續發展數位醫療。

從2012年起，RICHARD MILLE已經開始支持巴黎大腦研究所，例如將為品牌摯友Jean Todt先生打造的RM 58-01部分所得捐贈，甚至2019年起品牌創辦人Richard Mille先生也加入了宣傳委員會的一員。本次兩造的合作，在於RICHARD MILLE捐贈者俱樂部的成立，該俱樂部將向全球的收藏家們宣傳關於巴黎大腦研究所的存在與成就，並邀請人們加入俱樂部，透過長期捐款進而對腦疾病、人類的未來一同做出貢獻與改變。