打團體戰！13家台灣精品咖啡在日本飄香

台灣栽種咖啡歷史悠久，農委會水保局推廣台灣咖啡，將13家台灣精品咖啡賣到40家日本咖啡廳，也登上日本產經新聞，這是台灣咖啡首次打團體戰，登上日本消費市場。

水保局企劃台灣咖啡宣傳活動，監製首部以咖啡為主題的微電影「第一杯咖啡」，同時也把台灣的咖啡豆上架到日本的40家咖啡廳，包括東京、北海道、近畿、沖繩、關東、四國共40間咖啡廳。

水保局表示，先發郵件詢問日本的咖啡廳，發出500份問券，有250家咖啡廳回覆，其中125家索取三款台灣咖啡豆樣品，最後有40家日本咖啡廳下了訂單，平均採購15公斤台灣咖啡豆。

水保局也做了問卷調查，不少日本咖啡廳反映台灣咖啡味道好，但也有不少咖啡廳認為台灣咖啡價位相對較高，增加推廣難度，15公斤高級台灣精品咖啡豆，在日本會比當第一般咖啡貴上兩三倍，後續的訂單仍值得觀察。

水保局南投分局長陳榮俊表示，日本人對台灣相對友好，台灣的咖啡從育種栽培、烘豆到銷售一條龍，價位成本都較高，有些是手挑豆，不可能便宜；與國外咖啡生產國在中南美，但消費國在高緯度地區很不同。