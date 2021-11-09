「一蘭」台中店11月24日開幕！來店送拉麵碗、紀念禮

來自日本的「一蘭拉麵」，繼2017年登台之後，將於台中開設在台二號店，並於11月24日上午10點正式開幕。即將開幕的台中朝富店，除了經典的「味集中座位」，裝潢也會採日本淺草店的屋台風設計。為慶祝新店開幕，開幕日也將送出非賣品「有田燒一蘭謹製拉麵碗」，還有台中店專屬紀念品，購買伴手禮滿額再送一蘭特製胸章。

已經在網路上引發熱烈討論的「一蘭台中朝富店」，座落於台灣大道及朝富路口，距離台中市政府約5分鐘車程，店內提供41席「味集中座位」，並且首度規劃寬敞的伴手禮販賣區，裝潢則是採日本淺草店的屋台風設計。菜單則是供應有天然豚骨拉麵（288元）、燉煮叉燒肉（148元）、app會員限定兒童拉麵等餐點。伴手禮則供應有一蘭拉麵捲麵、一蘭拉麵博多細麵、一蘭豚骨拉麵等商品，售價198～750元不等。