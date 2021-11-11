臺灣 No.1內在保養品｜名絢生技

名絢生技為一家專業創新，專注研發保健與美容產品的生技公司，經營理念中不以利益為企業前導，旗下產品擁有多項專利技術，其成份榮獲海外多項國際大獎，產品皆由來自海內外專業研發團隊，經過嚴格品質把關以及專業醫療認證機構人體測驗，創造符合多項國際檢測，符合規格且完善之產品。

創辦人起初為關懷家人健康以及追隨美顏美體之提升，進而深入研究生技產品，籌組研發團隊，開發創辦人一家均能安心食用之保健產品，秉持著自身使用與惠澤他人進而創辦「名絢生技」。

創辦人堅信「好的產品會說話」，所有產品秉持專業與食品健康安全四大原則:品質堅持｜商品符合SGS360項認證檢驗許可。成分堅持｜選用天然植萃頂級成分，吃得安心。原料堅持｜原料皆經過嚴格檢驗且獲得多項國際大獎，安全高品質出產。專業堅持｜聘請營養師們，為經銷商上課以及為消費者提供免費產品營養諮詢服務。

圖／名絢生技 提供

當企業有成，善盡社會責任，透過定期的公益活動、定期捐贈愛心米(20萬/2000包米)給偏鄉需要的獨居老人，傳遞溫暖及愛心，名絢生技創辦人心存感念，在事業有成之際，對於社會的需求，一直是不遺餘力的奉獻，依照社會發展每個階段的不同需求，透過長期關懷、捐贈慈善米、幫助獨居老人、幫助低收入戶等等散播能量、傳播愛，積極投入公益事業，並以經營企業的永續精神來貢獻，以擴大回饋社會的效益，造福更多需要幫助的人。

名絢生技保健食品皆由來自海內外專業研發團隊，經過嚴格品質把關，高科技製程，不添加食品防腐劑，產品除了照顧女性美麗之外，也有男性補充品及明亮的產品。

圖／名絢生技 提供

名絢生技創始人，帶領公司由零走向上億年營收，創造無數創業機會，集團業務遍及海內外國家，外銷橫跨亞洲多國主要市場，未來規劃進入資本市場IPO，以期實現成為國際知名保健品牌之代表。

名絢產品皆由獲得FSSC 22000認證、FIRDI認證、TAF認證、TQF認證、美國NSF認證的頂尖名廠製造，全系列產品已投保2億產品責任險。

名絢美顏功能飲Pro，酸甜莓果口味，即撕即飲，特別推薦給過敏或想要有亮晶晶魅力的人，食用後散發出真正的光澤感，透出健康好臉色，國際獎認證成分安心又可靠，男女素食皆可食用。

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