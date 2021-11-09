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和五月天阿信一起穿情侶睡衣 感受被擁抱的溫暖不是夢

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
五月天阿信親自詮釋Stayreal Plan A系列秋冬服飾。圖／Stayreal提供
五月天阿信親自詮釋Stayreal Plan A系列秋冬服飾。圖／Stayreal提供

五月天主唱阿信和不二良共同成立的潮牌Stayreal，近期推出由阿信操刀設計的PLAN A系列秋冬服飾，並親自上陣演繹。除了多款連帽上衣和毛衣之外，更備有睡衣款，所以要與阿信同穿情侶款，完全沒問題。

PLAN A系列今年邁入第五年，跳脫以往的原色硬派風格，改以溫暖氛圍為取向，但仍以音樂DNA為初心起點，運用多款手寫的暖心箴言，以阿信心中的正向信念對話，讓每一句話都代表著不同的意義與勇氣象徵。所以可以看到像是 ̶「SEE YOU L̶A̶T̶E̶R̶ ̶ SOON」、「Never say never」等暖心標語，將充滿療癒力量的5句箴言注入服飾設計中。並結合創意圖像、撞色拼接以及連帽設計，重新定義潮流色彩，為大家帶來正向信念與希望，並展現PLAN A的精神。

而隨著天氣漸冷，PLAN A系列也順應需求，推出格紋襯衫與羽絨衣，兼具繽紛亮眼與舒適保暖功能，強調多口袋機能與特色布章。同時還首度呈現毛衣與睡衣品項，備受阿信的歌迷矚目。利用溫厚柔軟的材質製成細緻的毛衣針織衫，還搭配阿信的英文字大寫A延伸出的星空小宇宙Logo，象徵溫柔守護。親膚材質的睡衣套裝組，更由阿信親自上陣詮釋，讓粉絲都指定要與偶像穿同款。

五月天阿信親自詮釋Stayreal Plan A系列秋冬服飾。圖／Stayreal提供
五月天阿信親自詮釋Stayreal Plan A系列秋冬服飾。圖／Stayreal提供

五月天阿信親自詮釋Stayreal Plan A系列秋冬服飾。圖／Stayreal提供
五月天阿信親自詮釋Stayreal Plan A系列秋冬服飾。圖／Stayreal提供

Stayreal Plan A系列你是我的天使睡衣組2,280元。圖／Stayreal提供
Stayreal Plan A系列你是我的天使睡衣組2,280元。圖／Stayreal提供

Stayreal Plan A系列和你一起羽絨外套6,480元。圖／Stayreal提供
Stayreal Plan A系列和你一起羽絨外套6,480元。圖／Stayreal提供

保暖 五月天 阿信

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