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bb.q炸雞首度進駐中和！新品「起司球」雙十一現省57元
因應雙十一節到來，來自韓國的「bb.q CHICKEN」將於11月11日推出新品「馬西搜唷起司球」加價快閃活動，凡內用、外帶炸雞，就可享馬西搜唷起司球111元的加購優惠價，現省57元。另外bb.q CHICKEN也預告，將於11月19日於中和再展在台第12間、中和第一間門市，可享外帶9折、加入會員送炸年糕等優惠。
除了炸雞是國民美食外，「起司」也是韓國人喜愛的食材。本次bb.q CHICKEN所推出的「馬西搜唷起司球」，在彈牙外皮內包裹著莫札瑞拉起司內線，有著香濃滋味與爆漿口感，每份8粒168元。因應雙十一到來，凡在11月11日當天在bb.q CHICKEN內用、外帶炸雞，或持「享聚卡APP」外帶炸雞餐點（含全雞、半雞、半半炸雞、雙味全雞與去骨炸雞、雞翅），即可用111元加價馬西搜唷起司球1份，讓民眾享受炸雞搭配起司的滋味。
繼2019年11月正式登台後，bb.q CHICKEN在台已有11間門市。bb.q CHICKEN也預告，將於11月19日於新北中和中山路上開設第12間門市「中和中漢店」，店內設有20個座位區。為慶祝新店開幕，11月18日推出外帶自取9折的試營運優惠，正式開幕後也會推出優惠套餐；12月16日前成為享聚卡會員，還可獲得「炸年糕兌換券」（價值88元），限中和中漢店使用。
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