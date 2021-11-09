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天冷想泡湯賞楓 雄獅旅遊推賞楓買一送一只要498元

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
阿里山賞楓一日遊買一送一，雙11限時搶購只要888元起。圖／雄獅旅遊提供
阿里山賞楓一日遊買一送一，雙11限時搶購只要888元起。圖／雄獅旅遊提供

雙11購物節即將開跑，為了搶客，雄獅旅遊推出「買一送一」、「星級飯店訂房38折起」等一日閃購超狂優惠，賞楓一日遊，買一送一最低498元起、礁溪捷絲旅3411元起，11月11日當天10時開搶，限時7小時、售完為止。

隨著後疫情時代來臨，走出戶外，親近山林的自然系行程成為消費者首選，雄獅旅遊主打多條經典遊程買一送一，推薦北台灣賞楓名所拱北殿1日遊買一送一，雙11搶購價498元起；阿里山賞楓1日遊買一送一，雙11搶購價只要888元起。

若是喜歡享受芬多精森林浴的民眾，推薦夜宿大雪山，專人導覽林間生態，森林療癒2日遊買一送一5888元起；漫步太平山見晴懷古步道，探訪鳩之澤溫泉，2日遊買一送一，4888元起。谷關泡溫泉、採柑橘，買一送一4988元起。

此外，雙11還主打桃園龍岡一日遊498元起，買一送一每人僅要249元起，除了會走讀龍岡在地文化，品嚐滇緬泰特色美食，再加贈每人200元美食券；若想走訪北部熱門景點的南部旅客，則推薦草山行館、陽明山冷水坑2日遊，買一送一搶購價2988元起。

隨著五倍券和國旅券啟用，雄獅旅遊也推出星級飯店住宿38折起的超殺訂房優惠，礁溪捷絲旅涓洋式雙人房下殺38折，只要3411元起；日月潭雲品溫泉酒店經典山景雙人房一泊二食下殺49折，搶購優惠價8111元起；台東知本老爺酒店精緻雙人客房5折，只要5111元起。

雄獅旅遊表示，雙11還推出不少美食票券，例如犇鐵板燒單人極致海陸饗宴只要981元、鼎王麻辣鍋雙人套餐1611元等。詳情可上雄獅旅遊網站查詢，網址為https://event.liontravel.com/zh-tw/shoppingdays/1111。

台東知本老爺酒店精緻雙人客房5折，只要5111元起。圖／雄獅旅遊提供
台東知本老爺酒店精緻雙人客房5折，只要5111元起。圖／雄獅旅遊提供
漫步太平山見晴懷古步道，探訪媲美冰島藍湖的鳩之澤溫泉，賞田心橋落羽松2日遊買一送一，搶購價4888元起。圖／雄獅旅遊提供
漫步太平山見晴懷古步道，探訪媲美冰島藍湖的鳩之澤溫泉，賞田心橋落羽松2日遊買一送一，搶購價4888元起。圖／雄獅旅遊提供

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