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星二代艾瑪羅勃茲辣腿吸睛 愛心項鍊傳承鳳凰女經典

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Pretty Woman系列代言人Emma Roberts穿戴Pretty Woman高級珠寶Audacious系列項鍊。圖／斐登提供
Pretty Woman系列代言人Emma Roberts穿戴Pretty Woman高級珠寶Audacious系列項鍊。圖／斐登提供

法國現代珠寶品牌斐登（FRED），以經典愛情電影「麻雀變鳳凰」（Pretty Woman）中女主角茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）配戴的心形紅色寶石項鍊為靈感，創作的同名珠寶Pretty Woman，透過「心心相印」的設計與珍貴的寶石、鑽石及紅寶石所擁有的獨特魔力，展現出充滿玩味及多面的現代愛情風格。品牌日前於巴黎舉辦晚宴代言人、茱莉亞羅勃茲的姪女艾瑪羅勃茲（Emma Roberts）以一身大澎袖的黑色洋裝搭配Pretty Woman高級珠寶 AUDACIOUS 系列項鍊， 完美展現Your Way Your Love的系列自由混搭精神。

Emma Roberts所配戴的Pretty Woman AUDACIOUS項鍊是FRED不落俗套的精妙設計與高超工藝的結晶，將6件珠寶合而為一：不對稱設計的心形鑲鑽吊墜中，裝有8顆共重14克拉的心形紅色碧璽環繞，並與一串明亮式及花式切割的美鑽相連。其中的7個吊墜可以拆卸，變化成耳環、胸針、鎖鍊式項鍊等。品牌藝術總監Valérie Samuel表示，希望這種活潑的穿搭方式能為「FRED注入歡樂、時尚及率性隨意的特色，同時更讓女性擁有自主創造的能力，讓她們把珠寶隨意自由搭配，展現出專屬的個性。」

Pretty Woman代言人Emma Roberts。圖／斐登提供
Pretty Woman代言人Emma Roberts。圖／斐登提供
Pretty Woman系列代言人Emma Roberts穿戴Pretty Woman高級珠寶Audacious系列項鍊。圖／斐登提供
Pretty Woman系列代言人Emma Roberts穿戴Pretty Woman高級珠寶Audacious系列項鍊。圖／斐登提供
Pretty Woman Audacious紅碧璽鑽石項鍊，741萬6,700元。圖／斐登提供
Pretty Woman Audacious紅碧璽鑽石項鍊，741萬6,700元。圖／斐登提供
超模Cindy Bruna, Fred藝術總監Valérie Samuel和Pretty Woman系列代言人Emma Roberts。圖／斐登提供
超模Cindy Bruna, Fred藝術總監Valérie Samuel和Pretty Woman系列代言人Emma Roberts。圖／斐登提供

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