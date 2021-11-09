星二代艾瑪羅勃茲辣腿吸睛 愛心項鍊傳承鳳凰女經典

法國現代珠寶品牌斐登（FRED），以經典愛情電影「麻雀變鳳凰」（Pretty Woman）中女主角茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）配戴的心形紅色寶石項鍊為靈感，創作的同名珠寶Pretty Woman，透過「心心相印」的設計與珍貴的寶石、鑽石及紅寶石所擁有的獨特魔力，展現出充滿玩味及多面的現代愛情風格。品牌日前於巴黎舉辦晚宴代言人、茱莉亞羅勃茲的姪女艾瑪羅勃茲（Emma Roberts）以一身大澎袖的黑色洋裝搭配Pretty Woman高級珠寶 AUDACIOUS 系列項鍊， 完美展現Your Way Your Love的系列自由混搭精神。

Emma Roberts所配戴的Pretty Woman AUDACIOUS項鍊是FRED不落俗套的精妙設計與高超工藝的結晶，將6件珠寶合而為一：不對稱設計的心形鑲鑽吊墜中，裝有8顆共重14克拉的心形紅色碧璽環繞，並與一串明亮式及花式切割的美鑽相連。其中的7個吊墜可以拆卸，變化成耳環、胸針、鎖鍊式項鍊等。品牌藝術總監Valérie Samuel表示，希望這種活潑的穿搭方式能為「FRED注入歡樂、時尚及率性隨意的特色，同時更讓女性擁有自主創造的能力，讓她們把珠寶隨意自由搭配，展現出專屬的個性。」 Pretty Woman代言人Emma Roberts。圖／斐登提供 Pretty Woman系列代言人Emma Roberts穿戴Pretty Woman高級珠寶Audacious系列項鍊。圖／斐登提供 Pretty Woman Audacious紅碧璽鑽石項鍊，741萬6,700元。圖／斐登提供 超模Cindy Bruna, Fred藝術總監Valérie Samuel和Pretty Woman系列代言人Emma Roberts。圖／斐登提供