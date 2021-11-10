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安全輕磨！電動式聚焦打磨設計指甲刀

聯合新聞網 / 有.設計 uDesign
圖／有.設計uDesign提供
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指甲修剪常常造成許多惱人的經驗，特別是剛剪完指甲後，鋒利的邊緣或鋸齒像是都容易刮衣料，或抓癢時就容易不經意刮傷皮膚，尤其進入冬天毛布料衣物或毛手套，也容易刮毛線，小米旗下品牌小米有品，推出安全電動指甲剪，以訴求安全的電動式自動磨甲方式，慢慢磨平指甲鋒利處，特別是對於視障朋友或幼童，透過兩種變速打磨指甲，使用上也將更加安心便利。

這款安全電動指甲剪，貼心設計弧形貼合保護托，完美不需擔心刀頭誤傷，手指輕壓刀頭表面也不擔心，隨時隨地都可以一鍵磨甲，告別傳統指甲刀造成的凹凸鋸齒狀況，並且提供兩段式的轉速，適用於各種軟硬度的指甲，同時也讓許多父母跟小孩剪指甲的時候，不需要先來場親子大戰，讓剪指甲也可以很有樂趣，另外刀頭轉動，採用靜音馬達設計，透過低頻振動轉動，使用時音量僅約40分貝左右，並且內建柔光設計，安心不驚擾的狀況下，內建收納盒也不需擔心指甲粉四處飄散，時時刻刻磨甲，預防孩子抓傷自己，也避免指甲長汙納垢，孳生細菌。

目前產品在有.設計全台獨家販售，推出限時超優惠66折方案，更多活動詳情敬請至官方網站查詢。

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