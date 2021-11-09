快訊

大二生進手術室縫合惹議 成大醫證實：技術受認可、依法進行

評／潛艦撞出海面 曝美軍在西太平洋的水下布局

看準雙十一商機 易飛網推「買福袋送機票」只要1111元

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
旅遊電商易飛網推出超值快閃活動，其中年度最強檔「買福袋送機票」只要1111元，限量30組。圖／易飛網提供
旅遊電商易飛網推出超值快閃活動，其中年度最強檔「買福袋送機票」只要1111元，限量30組。圖／易飛網提供

看準雙十一商機，旅遊電商易飛網推出超值快閃活動，其中年度最強檔「買福袋機票」只要1111元，限量30組，11月11日上午11時開搶。

易飛網表示，「買福袋送機票」一日快閃活動，將於11月11日上午11時整，正式於官網開放搶購，共推出「高雄快閃A」及「高雄快閃B」等2款福袋，限量共30組，售價1111元，內含義大遊樂世界門票、義大遊樂世界餐券、HOLO PARK全息巨星光影秀門票及造型一卡通等熱門商品，且購買福袋還贈送立榮航空不限航點單程機票1張，不只可以玩高雄港都，花東及離島也任挑選。

即日起至11月15日止，易飛網還推出超值票券商品優惠活動，包含原價1100元的Xpark水族館快速通關雙人票，只要999元就能購入，限量111組；另外還有「第2張111元」專屬商品中，HOLO PARK 全息巨星光影秀門票原價299元、台灣好行@馬祖-南竿媽祖巨神像東/西線（半日券）及台灣好行@馬祖-北竿戰爭和平公園線（半日券）原價300元，第2張通通下殺111元。

國內遊程部份，易飛網也精選多項商品推出加碼特惠，如「相揪來桃園2日」促銷價只要499元起，「華信假期-澎湖激安特惠」，機加酒只要4700元起，就能入住澎湖五星福朋喜來登酒店；「華信假期-金門老兵召集令自由行」限量搶購只要4,88元起，完成指定任務還能免費領取老兵紀念酒。詳情可上易飛網官網訂購

旅遊電商易飛網推出超值快閃活動，其中年度最強檔「買福袋送機票」只要1111元，限量30組。圖／易飛網提供
旅遊電商易飛網推出超值快閃活動，其中年度最強檔「買福袋送機票」只要1111元，限量30組。圖／易飛網提供

福袋 快閃 機票

延伸閱讀

馬祖綠光漁船問題 民進黨縣黨部盼中國積極處理

路透社推陸將封鎖馬祖 朱立倫：國民黨要用和平護台

馬祖母語拼音複雜 閩東語培訓解析音標方法

「尋找神話之鳥」紀錄片 11月13日馬祖全球首映

相關新聞

輕奢華純粹大器 內斂的奢華表情與富饒的生活態度

百坪、約16年屋齡空間重新規劃，此案為大囍室內設計團隊第二次與屋主合作。設計之初，放大廳區使用的尺度格局，利用異材質大理石、不鏽鋼鍍鈦、鋼刷木皮、長虹玻璃等搭接處理，建構出具低調奢華質感的時尚精品宅邸。

「永恆族」陳靜、莎瑪海耶克 戲外珠寶都挑這一牌？

漫威（Marvel）最新電影《永恆族》（Eternals）正於院線上檔，電影中描述十位上古人類擁有超凡力量，因而被凡人視...

和五月天阿信一起穿情侶睡衣 感受被擁抱的溫暖不是夢

五月天主唱阿信和不二良共同成立的潮牌Stayreal，近期推出由阿信操刀設計的PLAN A系列秋冬服飾，並親自上陣演繹。...

bb.q炸雞首度進駐中和！新品「起司球」雙十一現省57元

因應雙十一節到來，來自韓國的「bb.q CHICKEN」將於11月11日推出新品「馬西搜唷起司球」加價快閃活動，凡內用、...

天冷想泡湯賞楓 雄獅旅遊推賞楓買一送一只要498元

雙11購物節即將開跑，為了搶客，雄獅旅遊推出「買一送一」、「星級飯店訂房38折起」等一日閃購超狂優惠，賞楓一日遊，買一送...

星二代艾瑪羅勃茲辣腿吸睛 愛心項鍊傳承鳳凰女經典

法國現代珠寶品牌斐登（FRED），以經典愛情電影「麻雀變鳳凰」（Pretty Woman）中女主角茱莉亞羅勃茲（Juli...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。