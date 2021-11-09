看準雙十一商機 易飛網推「買福袋送機票」只要1111元

看準雙十一商機，旅遊電商易飛網推出超值快閃活動，其中年度最強檔「買福袋送機票」只要1111元，限量30組，11月11日上午11時開搶。

易飛網表示，「買福袋送機票」一日快閃活動，將於11月11日上午11時整，正式於官網開放搶購，共推出「高雄快閃A」及「高雄快閃B」等2款福袋，限量共30組，售價1111元，內含義大遊樂世界門票、義大遊樂世界餐券、HOLO PARK全息巨星光影秀門票及造型一卡通等熱門商品，且購買福袋還贈送立榮航空不限航點單程機票1張，不只可以玩高雄港都，花東及離島也任挑選。

即日起至11月15日止，易飛網還推出超值票券商品優惠活動，包含原價1100元的Xpark水族館快速通關雙人票，只要999元就能購入，限量111組；另外還有「第2張111元」專屬商品中，HOLO PARK 全息巨星光影秀門票原價299元、台灣好行@馬祖-南竿媽祖巨神像東/西線（半日券）及台灣好行@馬祖-北竿戰爭和平公園線（半日券）原價300元，第2張通通下殺111元。