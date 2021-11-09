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VR體感劇院恢復常態營運 無線化虛擬實境體驗更自由

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
VR體感劇院觀眾體驗恐怖VR，驚嚇又刺激。圖／VR體感劇院提供
VR體感劇院觀眾體驗恐怖VR，驚嚇又刺激。圖／VR體感劇院提供

疫情稍緩，位於高雄駁二的VR體感劇院11月10日將恢復常態營運，首播強打引進日本恐怖大師清水崇VR電影〈Go Home〉，還有多部驚悚VR、互動VR電影作品。推出期間限定的5G科技與VR娛樂跨界結合活動，串聯文化內容策進院合辦「5G VR Cloud」，提供5G VR串流體驗。工研院最新5G無線傳輸技術，讓充滿互動娛樂效果的VR節目全數無線化。

VR體感劇院10日至24日推出「未來浸行式—5G VR內容展演系列活動」，由工業技術研究院擔任技術協力的「互動VR作品5G無線展演」，運用最新的5G高速傳輸網路與虛擬主機運算技術，無線擴充三部互動 VR作品，包括〈星際大騙局之登月計劃〉、〈輪迴〉，以及韓國劇組跨國即時演出、只有周末限定的〈拯救稻草人〉VR互動劇場。讓觀眾擺脫線材束縛，沈浸於5G科技結合VR聲光的娛樂享受。

VR體感劇院表示，「5G VR Cloud」，是台灣首次5G VR串流體驗計畫，透過5G高速網路，共28部優質 VR 電影於各地據點免費隨選隨看。「互動 VR 作品5G無線展演」則將原先需要高規格硬體與線材搭配使用的互動VR節目，透過工研院最新5G無線傳輸技術，擴充最新VR頭戴型顯示器「Oculus quest 2」機型，讓充滿互動娛樂效果的VR節目全數無線化，使觀眾在虛擬實境中體驗「無線自由」。

「互動VR作品5G無線展演」結合三部享譽國際的互動VR作品，分別是導演徐漢強〈星際大騙局之登月計劃〉、導演黃心健〈輪迴〉，以及與韓國即時連線、跨國演出的即時互動VR劇場〈拯救稻草人〉。

活動報名與售票詳情可至VR體感劇院官網 https://vrfilmlab.tw/ 查詢，VR體感劇院營業時間為每周一至五下午2點到晚上8點，周二休館，周六至周日是上午11點到晚上8點。

VR體感劇院觀眾體驗恐怖VR，驚嚇又刺激。圖／VR體感劇院提供
VR體感劇院觀眾體驗恐怖VR，驚嚇又刺激。圖／VR體感劇院提供

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