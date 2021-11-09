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「魅力基隆」翻閱電子書上線 走讀西岸秘境、太平青鳥

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
「魅力基隆」翻閱電子書上線，走讀西岸秘境、美食。圖／基隆市政府提供
「魅力基隆」翻閱電子書上線，走讀西岸秘境、美食。圖／基隆市政府提供

基隆市政府出刊的「魅力基隆」專門介紹基隆美食、美景與秘境，秋季號已出刊，介紹目前正夯的基隆港西岸微旅行，探索白米甕砲台，除了記錄砲台修復過程、觀景步道，以及雙塔特色外，還有介紹碼頭文化的在地美食。市府全球資訊網也有線上翻閱式電子書，讓網友上網搜尋更方便，線上就可看秘境，成為遊基隆最佳導覽。

市府觀銷處長曾姿雯今天表示，因疫情趨緩，生活逐步回歸常軌，本期特別規劃「後疫情時代的轉型契機」，專文介紹基隆市府配合中央推出五倍券及加碼券振興經濟方案，推出7大加碼振興觀光，以及疫情期間對青年創業關懷不間斷，市府為青年創業家及行動家注入強心針，攜手度過疫情。

本期推薦基隆港西岸，曾姿雯說，西岸是基隆人健行探訪的新祕境，不妨來一趟西岸微旅行，探索「新」白米甕砲台，文中除了記錄砲台修復過程、觀景步道，以及雙塔特色外，也介紹了碼頭文化的在地美食，還附拉頁式「美旅地圖」供讀者旅途中對照參考。

「魅力基隆」重新詮釋基隆廟口夜市，夜市以仁三路上的奠濟宮為中心聚集，擴展到愛三路到愛四路之間，廟口商家，大都已傳承到第三代手中，從第一代胼手胝足，為了食指浩繁的老小做小吃生意的奮鬥史，如今經過時間淬鍊，傳承著經典好味道，這次以也以美食地圖呈現，遊客可按圖索驥來品嘗。

曾姿雯表示，秋季號內容豐富，是遊客來基隆非常實用的指引書，為使第一手資訊能夠分享給更多民眾，市府全球資訊網也有線上翻閱式電子書，方便讀者可以在線上輕鬆閱讀，上網搜尋「魅力基隆FB」。 本期還有介紹目前最夯的打卡熱點「太平青鳥」書店，也與民眾分享基隆市政府獲得2021國家卓越建設獎的榮耀過程。

魅力基隆線上電子書：https://reurl.cc/V5n3oR

「魅力基隆」翻閱電子書上線，走讀西岸秘境、太平青鳥，圖為太平青鳥書店。圖／基隆市政府提供
「魅力基隆」翻閱電子書上線，走讀西岸秘境、太平青鳥，圖為太平青鳥書店。圖／基隆市政府提供
「魅力基隆」翻閱電子書上線，走讀西岸秘境、美食。圖／基隆市政府提供
「魅力基隆」翻閱電子書上線，走讀西岸秘境、美食。圖／基隆市政府提供
「魅力基隆」翻閱電子書上線，走讀西岸秘境、美食。圖／基隆市政府提供
「魅力基隆」翻閱電子書上線，走讀西岸秘境、美食。圖／基隆市政府提供
「魅力基隆」翻閱電子書上線，走讀西岸秘境、美食。圖／基隆市政府提供
「魅力基隆」翻閱電子書上線，走讀西岸秘境、美食。圖／基隆市政府提供
「魅力基隆」翻閱電子書上線，走讀西岸秘境、美食。圖／基隆市政府提供
「魅力基隆」翻閱電子書上線，走讀西岸秘境、美食。圖／基隆市政府提供

基隆港 疫情

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