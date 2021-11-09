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推廣書法之美 南大退休教授黃宗義開個展解說

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
推廣書法之美 南大退休教授開個展。圖 ／台南大學提供
推廣書法之美 南大退休教授開個展。圖 ／台南大學提供

國立台南大學退休教授、著名書法家黃宗義，為推廣書法之美，在台南大學香雨書院展出40件作品，吸引許多書法同好慕名而來，校方說，活動今將落幕，歡迎把握最後機會參觀，深入體驗書法意境。

70歲的黃宗義曾任台南大學國語文學系主任、語文中心主任，成大及高師大兼任教授，於2018年膺選為南市傑出藝術家，在學術界與書法界享譽盛名，這次以「牛步安行」為主題，舉辦七十回顧古稀書法藝術展。

黃宗義特別提倡「書法是文學的彩衣，文學是書法的靈魂」，強調「胸中要博、眼界要高、選帖要準、下筆要精」，深刻體現「一時有感是創作的主要因子，情動於中而發於筆是書法創作的核心要素。」

校方說，本次展覽，呈現黃宗義教授數十載鑽研書藝成果，包含隸、篆、楷、行、草等五書體以及文字畫書、墨象、甲骨文、破體書等作品。展出地點在台南大學香雨書院（南市將軍區長榮里182號），非市區校本部，有意參觀者別跑錯了。

南大退休教授黃宗義（左二）開個展推廣書法之美，更親自解說解說作品特色。圖 ／台南大學提供
南大退休教授黃宗義（左二）開個展推廣書法之美，更親自解說解說作品特色。圖 ／台南大學提供

台南 書法家 軍區

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