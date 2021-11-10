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爆漿多料的可麗餅哪裡有？全台嚴選8間美味可麗餅 要甜要鹹全都有

聯合新聞網 / MENU美食誌

可甜又可鹹的百搭可麗餅，走到哪吃到哪，搭配冰淇淋的冰火雙重口味超美味！

桐生日式可麗餅

台中市/北區

位在台中市北區一中街上，對面剛剛好就是停車場。50多種口味超多任挑，甜的、鹹的都有，還可免費加指定口味的冰淇淋。綿密的鮮奶油配上軟軟口感的餅皮，讓人想每種都嚐一口！

（MENU美食誌Peipei提供）

錐子日式可麗餅咖啡專賣 ドリンコ

台北市/大安區

位於永康街巷弄內，在金華國小校園旁邊。店面不大，最讓人驚豔的就是它日本進口的鮮奶油！可麗餅口味多樣，屬於軟式餅皮可麗餅，搭配飲品是辦公室下午茶必備小點。（MENU美食誌Ruyo Yang提供）

gelato pique cafe Taiwan

台北市/信義區

日本人氣人氣可麗餅在新光三越開幕，屬於軟式餅皮的可麗餅，尺寸比一般可麗餅小。店內除販售可麗餅外，還有販售冰淇淋、飲料。店內得座位不多，以外帶為主。（MENU美食誌一磅美食圈提供）

Holy Crêpe

宜蘭縣/頭城鎮

來宜蘭絕對要來朝聖一下這間只有假日才會開的Holy Crepe粉紅餐車，位在知名宜蘭民宿工匠家小木屋旁。法式可麗餅鹹的甜的口味都有，甜的口味可以自行搭配配料及醬料，均一價150元！（MENU美食誌Jill提供）

Fun Tower 日式可麗餅嘉義東區店

嘉義市/東區

嘉義的甜點熱門店，引進日本技術製作軟式夢幻可麗餅，酸甜水果、卡士達奶油交融出多樣口味，吃起來滋味酸甜且口感多層次。推薦草莓千層卡士達及香蕉布朗尼，另外還有鹹的口味。現在也有配合foodpanda外送！（MENU美食誌Raina提供）

HiSugar : 嗨糖 日式可麗餅

台北市/中山區

位於捷運中山站的小巷弄裡面，小小的店家卻有源源不絕的人潮！必點人氣的繽紛水果，裡面有加入藍莓、草莓、水蜜桃等等，整個咬下去超飽嘴，甜酸的香氣，讓人十足滿意！（MENU美食誌joycoach提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

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