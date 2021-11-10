爆漿多料的可麗餅哪裡有？全台嚴選8間美味可麗餅 要甜要鹹全都有

可甜又可鹹的百搭可麗餅，走到哪吃到哪，搭配冰淇淋的冰火雙重口味超美味！

桐生日式可麗餅

台中市/北區

位在台中市北區一中街上，對面剛剛好就是停車場。50多種口味超多任挑，甜的、鹹的都有，還可免費加指定口味的冰淇淋。綿密的鮮奶油配上軟軟口感的餅皮，讓人想每種都嚐一口！

錐子日式可麗餅咖啡專賣 ドリンコ

台北市/大安區

gelato pique cafe Taiwan

台北市/信義區

Holy Crêpe

宜蘭縣/頭城鎮

來宜蘭絕對要來朝聖一下這間只有假日才會開的Holy Crepe粉紅餐車，位在知名宜蘭民宿工匠家小木屋旁。法式可麗餅鹹的甜的口味都有，甜的口味可以自行搭配配料及醬料，均一價150元！（MENU美食誌 Jill 提供）

Fun Tower 日式可麗餅嘉義東區店

嘉義市/東區

HiSugar : 嗨糖 日式可麗餅

台北市/中山區

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