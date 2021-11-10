爆漿多料的可麗餅哪裡有？全台嚴選8間美味可麗餅 要甜要鹹全都有
可甜又可鹹的百搭可麗餅，走到哪吃到哪，搭配冰淇淋的冰火雙重口味超美味！
台中市/北區
位在台中市北區一中街上，對面剛剛好就是停車場。50多種口味超多任挑，甜的、鹹的都有，還可免費加指定口味的冰淇淋。綿密的鮮奶油配上軟軟口感的餅皮，讓人想每種都嚐一口！（MENU美食誌Peipei提供）
台北市/大安區
台北市/信義區
宜蘭縣/頭城鎮
嘉義市/東區
台北市/中山區
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