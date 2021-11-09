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退休校長蘇寶珠畫出酸甜苦辣 山林碧影凝美善

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市安平區公所即日起在區政藝廊舉辦蘇寶珠「山林碧影凝美善」個展。圖／安平區公所提供
台南市安平區公所即日起在區政藝廊舉辦蘇寶珠「山林碧影凝美善」個展。圖／安平區公所提供

台南市安平區公所即日起在區政藝廊舉辦蘇寶珠「山林碧影凝美善」個展，展出26幅作品，她把生活中的酸甜苦樂辣，五味雜陳的感受放在作品裡，畫布上充滿生命力與張力，凝聚美善感受。

這次展出的作品有山林闊野的風景寫生、人物，她紀錄瞬間美的倩影，透過彩筆轉為永恆；還有將實景內化、重組的意象圖畫，像是感嘆木棉凋謝落地、美將消逝而湧起的物哀情懷，於是創作「木棉」、「花之韻」、「樂之舞」等作品。展期至2022年1月下旬。

蘇寶珠在求學階段主修美術與教育，畢業後從事教職30年，期間專注投入教學工作，從校長退休後重拾畫筆，專職油畫創作。她從寫生出發，以大自然為師，常與三五好友結伴親近大自然，大口吸取陽光、青山、綠水、樹木與花草的精華，大聲吟詠各地風土人文美景，再將所見所聞、心領神會的資材，經過內化、想像、重組後，彩繪於畫布，每幅作品，都是心血結晶。

蘇寶珠現為台南市美術學會會員，曾任向陽藝術學會理事長，作品屢在台南美展獲獎，參加日本東京都美術館國際書畫交流展覽會榮獲銀獎。「藝術是來自生命的體悟，當世界愈虛擬，真實體驗就愈珍貴」，她常自我期許要很誠實、努力的生活，把生活中的酸甜苦樂辣，五味雜陳的感受放在作品裡，讓作品具有生命力、張力，能感動自己，才能感動別人。

台南 美術館

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