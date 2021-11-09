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「永恆族」陳靜、莎瑪海耶克 戲外珠寶都挑這一牌？

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
演出《永恆族》的莎瑪海耶克（Salma Hayek Jiménez），在電影首映會時右手戴上一枚Boucheron的頂級珠寶Miroirs Infinis戒指。圖 / 翻攝自 ig @ voguesingapore（合成圖）
演出《永恆族》的莎瑪海耶克（Salma Hayek Jiménez），在電影首映會時右手戴上一枚Boucheron的頂級珠寶Miroirs Infinis戒指。圖 / 翻攝自 ig @ voguesingapore（合成圖）

漫威（Marvel）最新電影《永恆族》（Eternals）正於院線上檔，電影中描述十位上古人類擁有超凡力量，因而被凡人視作天神，上映首周已創下票房紀錄，堪稱近期最「神」賣座大片。片中兩位演員陳靜（Gemma Chan）、莎瑪海耶克（Salma Hayek Jiménez）近期宣傳不斷，並意外選用了同個高級珠寶品牌，各自登上紅毯與Vogue時尚雜誌封面。

電影中演出「阿賈克」的莎瑪海耶克，其角色參考了中南美洲古老信仰「阿茲特克（Aztecs）」為範本。日前她出席電影首映會時，以一身閃耀紅色亮片造型現身，並在右手戴上一枚法國頂級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）的頂級珠寶Miroirs Infinis戒指，白金750鑲嵌288顆鑽石、1顆天然水晶，初估價格破千萬，果如天神般尊爵不凡高上大。

曾演出《亞洲瘋狂富豪》的英國華裔女星陳靜，先前已登上九月號Vogue雜誌英國版封面，將再度登上Vogue雜誌新加坡版11月號封面。陳靜在封面戴上了一款Boucheron的頂級珠寶Avant Le Frisson項鍊，定價約1,725萬元，內頁也戴上同系列戒指、手環。

值得一提的是，莎瑪海耶克與陳靜配戴的高級珠寶，都屬於Boucheron的Contemplation頂級珠寶系列；莎瑪海耶克配戴的Miroirs Infinis戒指是以鑽石、祖母綠型切割天然水晶為素材，透過象徵芳登廣場的八角形堆疊，創造出天空般透澈的夢幻鏡相；而陳靜配戴的Avant Le Frisson項鍊同樣出自Contemplation頂級珠寶系列，並以蒲公英為靈感，使用白金750為項鍊本體，再以極細但堅固的鈦金屬絲線模擬蒲公英種子四散紛飛的輕盈，內頁中另有一套造型則戴上了Avant Le Frisson手鐲與戒指。

兩人即便走出戲外，但配戴的珠寶卻同樣大秀空靈、仙氣全開，只能說兩位永恆「大神」，優雅、好神！

《永恆族》電影中兩位演員陳靜（Gemma Chan）、莎瑪海耶克（Salma Hayek Jiménez）近期宣傳不斷，並意外選用了Boucheron Contemplation系列的不同珠寶，各自登上紅毯與Vogue時尚雜誌封面。圖 / Boucheron提供
《永恆族》電影中兩位演員陳靜（Gemma Chan）、莎瑪海耶克（Salma Hayek Jiménez）近期宣傳不斷，並意外選用了Boucheron Contemplation系列的不同珠寶，各自登上紅毯與Vogue時尚雜誌封面。圖 / Boucheron提供
陳靜在時尚雜誌封面中配戴的Boucheron Avant Le Frisson項鍊，透過極堅硬的鈦金屬細絲，模擬栩栩如生的蒲公英造型，約1,725萬元。圖 / Boucheron提供
陳靜在時尚雜誌封面中配戴的Boucheron Avant Le Frisson項鍊，透過極堅硬的鈦金屬細絲，模擬栩栩如生的蒲公英造型，約1,725萬元。圖 / Boucheron提供
陳靜在登上Vogue雜誌新加坡版11月號封面跟內頁時，配戴了Boucheron Avant Le Frisson項鍊與手鐲，輕盈而空靈。圖 / 翻攝自 ig @ voguesingapore（合成圖）
陳靜在登上Vogue雜誌新加坡版11月號封面跟內頁時，配戴了Boucheron Avant Le Frisson項鍊與手鐲，輕盈而空靈。圖 / 翻攝自 ig @ voguesingapore（合成圖）

珠寶 電影

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