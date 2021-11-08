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500案內所／五吉咖啡11／13、14快閃出攤！限量銅鑼燒好吃不膩
可愛度爆棚、位於台北市信義區松菸園區附近的「五吉咖啡」（Woo Ji Cafe），將於11月13、14日（周六與周日）上午11點至下午5點，來到500案內所快閃出攤，帶來好吃不膩的五吉銅鑼燒，數量有限，售完為止。
「五吉咖啡」是由被譽為台北必吃的早餐大王「真芳早餐」創辦人—綽號「阿瘦」的張文哲，於今年七月延續品牌精神，在「真芳早餐」的起家厝旁邊，以討喜招財貓為品牌識別所開設，希望提供給顧客更多元化的餐飲選擇。
相當接地氣的店名「五吉」，正是台語「有錢（ū-tsînn）」的諧音，期許「五吉咖啡」能夠每天為每位客人帶來充滿正能量的喜氣祝福與活力。
擁有澳洲牧場工作經歷的張文哲，不但開早餐店採用高品質與可溯源之品牌食材，開咖啡店更是如此。舉凡三明治、咖啡、甜點，都使用優質的原物料，並延續「真芳早餐」的餐食強項，不但以全麥山型吐司抹上酸甜cream cheese作為基底，供應多種大份量蛋三明治與沙拉，還研發五吉銅鑼燒、可麗露、瑪德蓮、布丁等多項甜點，成為人們認真吃、認真工作、認真玩的暖心後盾。
500案內所／「五吉咖啡」出攤
時間：2021年11月13、14日，上午11點開賣，賣完為止
販售內容：五吉銅鑼燒
500案內所｜期間限定店
時間：即日起～11月14日；每周四至周一11:00-17:00
地址：台北市士林區福林路203號（可搭捷運至士林捷運站，步行約15分鐘）
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