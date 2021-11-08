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500案內所／雙醬肉桂條先預購「胖死我太太」獨家出攤

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
以肉桂卷為招牌商品的「胖死我太太」，將快閃進駐500案內所。圖／胖死我太太提供
以肉桂卷為招牌商品的「胖死我太太」，將快閃進駐500案內所。圖／胖死我太太提供

為期2個月的實體概念店「500案內所」，將於11月13、14日壓軸舉辦「1314愛情麵包我全都要」主題活動，邀請「胖死我太太」、「五吉咖啡」、「佐藤咖哩」、「SUNMAI啤酒」等人氣名店限時限量快閃。其中以肉桂卷著稱的「胖死我太太」也將率先於官方IG舉辦預購活動，讓甜食愛好者可以搶先預購獨家商品「罪惡不分你我他」！

自9月開幕至今的「500案內所」，乃是《500輯》集結微型插畫展、體驗工作坊、藝文講座、潮流跳蚤市場，以及一系列美食快閃活動的實體概念店，自推出後就獲得眾多藝文人士、演藝名人的好評。各式各樣的快閃餐點，更是吸引民眾前來購買。

在11月13日快閃亮相的「胖死我太太」，源自一名熱愛料理的先生，為了表達對太太的愛，因此以美食來胖死太太的甜蜜紀錄。僅限1日的活動中，將會在現場獨賣「罪惡不分你我他」，是以肉桂條加上現淋太肥醬、焦糖，還灑上胖胡桃碎碎的超邪惡甜食；透過經典雙醬與食材的組合，為舌尖迎來乳酪的綿密、焦糖的苦甜，還有咀嚼核果的快感，享受滿滿的幸福感。

「罪惡不分你我他」採限量供應，現場每人限購1組，並將於11月9日18:00於胖死我太太IG推出預購方案，讓民眾可先預購、再於500案內所取貨。除了限量甜點外，500案內所也呼應「1314愛情麵包我全都要」主題，在該周安排插畫家，帶來愛情似顏繪，還有塔羅占卜等活動。

500案內所周末活動

11月13、14日：快閃名店／「胖死我太太」（僅出攤11月13日）、「五吉咖啡」、「佐藤咖哩」、「SUNMAI啤酒」

500案內所｜期間限定店

時間：即日起～2021年11月14日；每周四至周一11:00-17:00

地址：台北市士林區福林路203號

快閃 愛情 咖啡

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