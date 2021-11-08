CHOPARD X Bamford聯名 超限量Mille Miglia現身

英國頂級訂製手表品牌Bamford Watch Department是年輕世代鐘表愛好者心目中最強大的訂製品牌，為慶祝蕭邦（Chopard）與Mille Miglia骨董車賽事合作的第33周年，蕭邦與Bamford Watch Department攜手，推出Mille Miglia Classic計時碼表特別版，結合運動風格與現代感的外觀設計，以黑色、深灰色和火焰橙的優雅配色為主視覺，限量發行33只。

Mille Miglia Bamford特別版腕表的誕生，源自蕭邦聯合總裁卡爾弗雷德里克舍費爾（Karl-Friedrich Scheufele）與Bamford Watch Department創始人喬治班福德（George Bamford）的紳士對話。42毫米精鋼表殼以類鑽碳（DLC）處理，表冠鐫刻方向盤圖案，計時按把則採用活塞造型，細節洋溢賽車氣氛。表盤則採用骨董車零件最常見的啞光深灰色，和計時盤的橙色形成鮮明對比，清晰易讀。測速計刻度與黑色內表圈上的橙色漸變設計相呼應，搭配橙色縫線點綴及橙色小牛皮為襯裡的織物效果（Cordura-Effect）黑色橡膠表帶。