CHOPARD X Bamford聯名 超限量Mille Miglia現身
英國頂級訂製手表品牌Bamford Watch Department是年輕世代鐘表愛好者心目中最強大的訂製品牌，為慶祝蕭邦（Chopard）與Mille Miglia骨董車賽事合作的第33周年，蕭邦與Bamford Watch Department攜手，推出Mille Miglia Classic計時碼表特別版，結合運動風格與現代感的外觀設計，以黑色、深灰色和火焰橙的優雅配色為主視覺，限量發行33只。
Mille Miglia Bamford特別版腕表的誕生，源自蕭邦聯合總裁卡爾弗雷德里克舍費爾（Karl-Friedrich Scheufele）與Bamford Watch Department創始人喬治班福德（George Bamford）的紳士對話。42毫米精鋼表殼以類鑽碳（DLC）處理，表冠鐫刻方向盤圖案，計時按把則採用活塞造型，細節洋溢賽車氣氛。表盤則採用骨董車零件最常見的啞光深灰色，和計時盤的橙色形成鮮明對比，清晰易讀。測速計刻度與黑色內表圈上的橙色漸變設計相呼應，搭配橙色縫線點綴及橙色小牛皮為襯裡的織物效果（Cordura-Effect）黑色橡膠表帶。
Mille Miglia Bamford特別版腕表搭載瑞士官方天文台認證（COSC）精準計時機芯，振頻高達每小時28,800次，可透過鐫刻標誌性「1000 Miglia」箭頭圖案的藍寶石水晶玻璃表底蓋鑑賞細節，向賽車運動的黃金時代致敬。自1988年以來，蕭邦每年都為1000 Miglia大賽打造腕表，展現蕭邦對賽車的無比熱情，以及品牌與「世界最美賽事」Mille Miglia之間的深厚情誼。
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