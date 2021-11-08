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Yahoo奇摩購物雙11正慶開跑 最高46%回饋、夯品1折起

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
Yahoo聯名商務鈦金卡，優惠、權益與服務全面升級，並推出2種新卡面「阿虎衝衝車」及「Yahoo尊爵黑」版。記者黃筱晴／攝影
Yahoo聯名商務鈦金卡，優惠、權益與服務全面升級，並推出2種新卡面「阿虎衝衝車」及「Yahoo尊爵黑」版。記者黃筱晴／攝影

Yahoo奇摩購物雙11暖慶開跑首日流量、業績雙成長，較去年增5成、透過行動App購買用戶數也翻倍漲，盤點平台「雙11暖慶熱銷榜」前3大熱銷品，分別由3C筆電、黃金、5G手機奪下，8日凌晨「11.11瘋搶購物節」正慶開跑首2小時，更有9成訂單都在買手機！

即日起至11月11日Yahoo奇摩購物「11.11瘋搶購物節」正慶期間祭出新一波4大超殺優惠，除「狂撒破億折價券」、「刷卡滿萬最高46%回饋」、旗艦品牌「天天超級品牌日1折起」、「天天免運」等好康，正慶零點消費滿萬送1,111購物金，消費滿1,111元再抽「影音大富翁」，有機會享1,111天KKTV影音免費看，讓消費者買越多省越多。

為了打造全新會員經營解決方案，Yahoo奇摩自10月起推出「Yahoo奇摩粉絲通」，匯聚超過500個品牌商家與百萬名粉絲，提供店家經營會員新利器，整合內部資源、升級消費體驗。此外，自2016年攜手中國信託引領台灣電商首推Yahoo聯名卡，今年再推出全新Yahoo聯名商務鈦金卡，共有2款卡面，快速核卡機制更讓用戶「即辦即用立享現折百元優惠」。並同時運用科技力，打造全台首個雙11結合5G與AR科技的娛樂互動遊戲節目，不需下載App即可透過網頁創造個人化虛擬分身，手機掃QRcode一鍵互動，將於11月10日下午2點由主持人郭子乾帶領大家闖關拿雙11商品好康與超殺折價券，再創沉浸式購物體驗，加深購物趣味。

此外，為感謝疫情期間及每年雙11特別辛苦的物流士，Yahoo奇摩今年也推出期間限定創意造型物流箱，消費者只要掃描物流箱上的QR Code表達謝意，有機會抽萬元電視外，發揮創意上傳致敬物流士、超商店員、大樓收發/管理員等照片或影片到Yahoo奇摩購物粉絲團，前100名參加者可獲得888點購物金，前11名最高人氣者更可獲得總額88萬購物金大獎。

Yahoo奇摩今年推出期間限定創意造型物流箱，消費者只要掃描物流箱上的QR Code表達謝意，就有機會抽萬元電視。記者黃筱晴／攝影
Yahoo奇摩今年推出期間限定創意造型物流箱，消費者只要掃描物流箱上的QR Code表達謝意，就有機會抽萬元電視。記者黃筱晴／攝影
Yahoo奇摩購物運用科技力，打造全台首個雙11結合5G與AR科技的娛樂互動遊戲節目，再創沉浸式購物體驗。記者黃筱晴／攝影
Yahoo奇摩購物運用科技力，打造全台首個雙11結合5G與AR科技的娛樂互動遊戲節目，再創沉浸式購物體驗。記者黃筱晴／攝影
Yahoo奇摩購物「11.11瘋搶購物節」正慶開跑，即日起至11月11日祭出新一波4大超殺優惠。記者黃筱晴／攝影
Yahoo奇摩購物「11.11瘋搶購物節」正慶開跑，即日起至11月11日祭出新一波4大超殺優惠。記者黃筱晴／攝影
Yahoo奇摩購物運用科技力，打造全台首個雙11結合5G與AR科技的娛樂互動遊戲節目，再創沉浸式購物體驗。記者黃筱晴／攝影
Yahoo奇摩購物運用科技力，打造全台首個雙11結合5G與AR科技的娛樂互動遊戲節目，再創沉浸式購物體驗。記者黃筱晴／攝影

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