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張藝興搶先上手DW首款機械表 親民價格就能帥出新高度

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Daniel Wellington近期終於推出品牌旗下第一款機械機芯表款，並交由代言言人男星張藝興演繹。圖／Daniel Wellington提供
Daniel Wellington近期終於推出品牌旗下第一款機械機芯表款，並交由代言言人男星張藝興演繹。圖／Daniel Wellington提供

以「文青風格」聞名並佔據流行腕表市場龍頭的Daniel Wellington（簡稱DW），近期終於推出品牌旗下第一款機械機芯表款，並交由代言言人男星張藝興演繹。延續親民價格，但帶有洗鍊美感，說明了不用花大錢，也能讓造型帥出新高度。

DW利用經典的Iconic Link系列做為外型設計，除了是品牌首款機械腕表之外，更突破過去的時、分真配置，也是第一只擁有秒針的表款。搭配三截式的醫療級精鋼表鍊，以及黑色表盤，塑造低調沉穩質感；表鏡與表背底蓋皆使用藍寶石玻璃水晶材質製成，更能欣賞機械運行之美。表盤上的刻度和時分針具有夜光效果，並帶有視窗式日期顯示，加上放大鏡的設計更清楚辨時。Iconic Link系列自動上鍊腕表，搭載的的日製機芯，具備40小時動力儲存，但以上述的規格，價格卻不到13,000元，顯現出DW的誠意。所以，在即將到來的雙11購物季，DW也祭出即日起全商品單件享89折，兩件商品起享78折的優惠，讓消費者輕鬆打造個人魅力。

MARIGOLD搶搭雙11購物熱潮，推出腕表、飾品的多項折扣優惠。圖／MARIGOLD提供
MARIGOLD搶搭雙11購物熱潮，推出腕表、飾品的多項折扣優惠。圖／MARIGOLD提供

而搶搭雙11購物熱潮的還有MARIGOLD流行飾品與腕表品牌，包括人氣腕表1,111元起、經典禮盒下殺62折、925純銀、西德鋼飾品任選3件1,111元，而且購物滿則800元即享免運優惠。另外，在品牌官網消費滿3,800元即贈莫蘭迪色調可攜式飾品盒，所以不論是犒賞自己、年末聚會造型、送禮需求，就能趁機撿便宜治裝。

張藝興演繹DW Iconic Link系列自動上鍊腕表12,990元。圖／Daniel Wellington提供
張藝興演繹DW Iconic Link系列自動上鍊腕表12,990元。圖／Daniel Wellington提供

DW Iconic Link系列自動上鍊腕表，精鋼表殼、表鍊，12,990元。圖／Daniel Wellington提供
DW Iconic Link系列自動上鍊腕表，精鋼表殼、表鍊，12,990元。圖／Daniel Wellington提供

腕表 品牌 張藝興

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