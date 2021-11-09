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匯集開園十年 3650天精彩 「Listen a 松:聽說松山文創園區十年」線上線下正式開展

聯合新聞網 / 聯合數位文創

松山文創園區十歲了！從2011年台北市文化基金會營運並正式對外開放，十年間超過3,700場的展演活動在園區舉辦，吸引超過5千萬人造訪松菸！老菸廠華麗轉身，從製菸工廠成為聚集人才與創意的原創基地，十年間園區共扶植252個新創品牌進駐展售、共創2,700件創作圓夢計畫，為了回顧這十年的精彩與展望未來，即日起至111年1月2日舉辦「Listen a 松:聽說松山文創園區十年」線上線下展，11月6日「松山文創園區十周年論壇」首次打開信義松菸聯盟對談！臺北市政府文化局、台北市文化基金會、台灣設計研究院、臺北文創、遠雄巨蛋事業股份有限公司，面對111年開幕的臺北大巨蛋一起談基地串連、合作與整體城市廊帶的未來。

首度開放辦公廳舍成為展區！2位藝術家x8展區x16道松菸地景聲音x30件展品

「Listen a 松:聽說松山文創園區十年」結合線上與實體展覽，主視覺邀請藝術家詹雨樹設計，用園區的代表物像是古蹟倉庫、松犬和松鴨等，以其擅長的拼貼手法，打造出充滿奇幻風格的松山文創園區。實體展以「聲音地景」為主軸規劃「Listen a 松」、「專輯收藏室」、「未來播放室」、「花絮剪輯室」、「穿越過去室」、「B面第一首」、「聽說現在室」及「這個聲音室」8個展區，此次首度以過去廠長辦公室及貴賓蒞臨開會的三層樓辦公廳舍成為展區之一。

首次五方對談! 11/6十周年論壇打破大巨蛋圍牆共創體育文化創意蘇活區

除了實體展外，線上展「奇幻松菸」也同步開展！從藝術家詹雨樹設計的拼貼風格主視覺延伸而成，打造動態的網站內容，不但認識松山文創園區十年歷史軌跡，同時結合闖關遊戲，只要集滿5個單元的鑰匙，就可參加抽獎、最大獎為南港老爺價值上萬元住宿及餐券等15項好禮，預計明年1月14日抽出得獎幸運兒。

隨著大巨蛋即將於2022年完工營運，松山文創園區未來將著重設計、時尚、體育為發展主軸，融合在地的文化生活蛻變成為一座「新舊共融的體育文化創意蘇活區」，下一個十年的營運挑戰隨之而來，特別於11月6日舉辦「松山文創園區十週年論壇」。

圖／松山文創園區提供
圖／松山文創園區提供

論壇分為兩場，上午場以「松菸世代大聯盟—當圍牆倒下、大門打開後的體育文化創意蘇活區」為主題，由松山文創園區總監陳玉秀擔任主持人，邀請臺北市政府文化局主任秘書劉得堅、台灣設計研究院院長張基義、臺北文創基金會執行長劉麗惠及遠雄巨蛋總經理李柏熹四位代表，共同暢談未來大巨蛋開幕後，面對的轉變、合作與整體城市廊帶的未來。下午場以「浪擲又浪漫的松菸—談園區之於當代城市的意義」，邀請財團法人國家文化藝術基金會副執行長孫華翔、芝山文化生態綠園園長李明晃、國立陽明交通大學建築研究所教授龔書章，分享在園區十週年之際、疫情趨緩之時，重新思考園區自身的特質及優勢，在現今時空下、後疫情時代的意義，並想像未來的發展可能，更多資訊請見松山文創園區官網。

文創 松菸

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