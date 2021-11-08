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38組邊緣人限定！「添好運楊枝甘露、了凡油雞」買1送1

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
針對加碼券邊緣人，了凡推出「油雞買1送1」優惠，現省100元。圖／和億生活集團提供
針對加碼券邊緣人，了凡推出「油雞買1送1」優惠，現省100元。圖／和億生活集團提供

隨著振興券加碼活動出爐，造就許多槓龜而無法享受加碼的「國家級邊緣人」。因此「添好運」與「了凡」自即日起，針對38組邊緣人推出「楊枝甘露買1送1」、「油雞買1送1」的優惠。另外隨著氣候漸涼，王品也針對旗下鍋物品牌，推出火鍋組優惠，讓民眾在家也能輕鬆吃鍋。

根據8大加碼券抽獎結果，共計造就出27組沒有抽到任何一張加碼券的國家級邊緣人，另外還有11組登記紙本藝FUN券，但卻不符合領取資格的號碼。因此添好運與了凡，特別自即日起至12月31日期間，針對此38組身份證字號的民眾，分別推出添好運甜品「楊枝甘露」買1送1，以及了凡「油雞」買1送1的優惠，各可現省148、100元。

看準消費者在家吃鍋的需求，「王品」今年集結旗下的石二鍋、青花驕、聚等品牌，推出8款冷凍、常溫湯底，還有6款鍋料與沾料。11月16日也將在王品瘋美食購物網，推出肉重達1.4公斤的「王品嚴選蕃茄牛排火鍋」。另外隨著冷氣團報到，王品也針對7-11、全家、全聯、家樂福、愛買、大潤發等7大超商賣場，還有2個電商平台，也都推出火鍋組優惠，其中7-11還可享指定商品3件88折的優惠。

王品將新推出「王品嚴選蕃茄牛排火鍋」。圖／王品提供
王品將新推出「王品嚴選蕃茄牛排火鍋」。圖／王品提供
針對加碼券邊緣人，添好運可享「楊枝甘露買1送1」優惠，現省148元。圖／和億生活集團提供
針對加碼券邊緣人，添好運可享「楊枝甘露買1送1」優惠，現省148元。圖／和億生活集團提供

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