38組邊緣人限定！「添好運楊枝甘露、了凡油雞」買1送1

隨著振興券加碼活動出爐，造就許多槓龜而無法享受加碼的「國家級邊緣人」。因此「添好運」與「了凡」自即日起，針對38組邊緣人推出「楊枝甘露買1送1」、「油雞買1送1」的優惠。另外隨著氣候漸涼，王品也針對旗下鍋物品牌，推出火鍋組優惠，讓民眾在家也能輕鬆吃鍋。

根據8大加碼券抽獎結果，共計造就出27組沒有抽到任何一張加碼券的國家級邊緣人，另外還有11組登記紙本藝FUN券，但卻不符合領取資格的號碼。因此添好運與了凡，特別自即日起至12月31日期間，針對此38組身份證字號的民眾，分別推出添好運甜品「楊枝甘露」買1送1，以及了凡「油雞」買1送1的優惠，各可現省148、100元。