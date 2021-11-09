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臺韓合創音樂劇《徽因》 唱響新女性的典範傳奇 11月12至14日盛大演出

聯合新聞網 / 聯合數位文創
圖／francoland studio攝影
圖／francoland studio攝影

廣藝基金會與聯合文創聯合主辦的臺韓合創音樂劇，廣藝劇場No.5《徽因》本週五至週日（11月12至14日）將於臺中國家歌劇院盛大演出！即日起至11月14日推出四人套票85折，《徽因》音樂劇今年只有這一檔演出，有興趣的觀眾千萬不要錯過，購票請洽兩廳院OPENTIX售票系統、udn售票網。

身處女性受壓抑的保守年代，林徽因卻似活在未來，她彷彿是三角形的重心，舉足輕重，她擁有的勇氣與魅力，讓獨領風騷的三個男人傾心，共同交織出一段高潮迭起，充滿詩、建築、藝術，愛與友情的生命故事──《徽因》。

圖／francoland studio攝影
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跨國合作、備受矚目的《徽因》，由廣藝基金會特邀韓國知名劇場導演徐在亨、音樂劇名作之編劇韓雅凜合作，強強聯手；全劇序幕從林徽因臨死前，寫信給她生命中最重要的這四個人：人生啟蒙導師「金岳霖」、人生伴侶「梁思成」、靈感與創作的動力「徐志摩」，以及重要作家好友「冰心」娓娓道來，並運用22首原創歌曲，以音樂劇形式重新詮釋，林徽因充滿傳奇色彩的人生。

《徽因》陣容堅強浩大，邀集劇場、電視、電影等各路實力派高人氣演員，包括知名音樂劇演員陳品伶擔綱林徽因，偶像男團「Energy」的歌唱擔當蕭景鴻（阿弟）扮飾梁思成，出道選秀節目「超級星光大道」被封為「舞王」的周定緯飾演金岳霖，曾入圍金馬獎的實力派演員李杏扮演冰心，徐志摩一角則交由偶像劇新生代演員鍾政均。

圖／francoland studio攝影
圖／francoland studio攝影

相較於過去印象中，往往聚焦於情愛、風花雪月的情節，臺韓合力推出的《徽因》，一如韓文版劇名《Toward-活在未來的女子，徽因》，更體現出這位真善美的民國才女，畢生追求理想的勇氣，因為林徽因的堅持到底，讓中國歷史建築得以復育及保存，因為林徽因的前衛思想，讓民初傳統女性框架有所突破，終讓她在建築、藝術及文學等領域留下深遠的成就，並化身成現代新女性典範。購票請洽兩廳院OPENTIX售票系統udn售票網

※廣藝劇場No.5《徽因》演出資訊

演出場次：11/12(五)19:30、11/13(六)14:30、19:30、11/14(日)14:30

演出地點：臺中國家歌劇院 大劇院

演出票價：600、900、1200、1500、2000、2500

售票通路：OPENTIX售票系統udn售票網

FB粉絲團：廣藝基金會

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