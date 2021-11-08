家樂福酒展開跑 連鎖通路獨家引進素食酒首賣第2件5折

家樂福一年一度酒展來了！酒展開檔前邀請張治（T大）、徐培芬（Vivian）、小資男女的紅酒筆記本、林澧竣（Eric）、安東（Anton）、吳祥毓（GAMA）、盧彥廷（Vincent）等七位達人，為大家提前試飲超過百種品項，希望讓消費者都能夠選到自己喜歡的酒，樂飲不踩雷。

家樂福酒展期間為即日起至12月5日為期一個月，其中部分酒款為限量及限店販售。有8間店面，將舉辦「微醺之夜」活動，分別為11月5日、11月13日為天母、新店、文心、鼎山店；11月6日為經國、彰化、安平店；11月7日、11月14日為內湖店；達人也會在店內快閃介紹酒款，詳細活動及各店銷售酒款以店面公告為主。

與家樂福合作三年的知名紅酒專欄作家安東（Anton）表示：「一般人覺得紅、白酒有距離，其實輕鬆的多喝幾次，就可以體會其中的有趣之處…尤其這次家樂福酒展，有很多精彩酒款，都害我一度覺得標錯了價格，絕對是品酒入門的好時機。」

今年家樂福酒展以波爾多五大酒莊作為亮點，其中一支最高單價「木桐酒莊（Mouton Rothschild）」 2018年紅酒，酒標與中國當代藝術家徐冰合作，以中文書法思維將酒莊英文名稱Mouton Rothschild設計成似甲骨文的方塊字，全台僅限量30瓶。

若要講到珍藏及高增值，絕對不能錯過的是義大利托茲卡尼膜拜酒（Cult Wine）——畢比格雷茲腦袋發熱單一園紅酒（Bibi Graetz Testamatta Rosso），膜拜酒酒品質極高且產量極少，從葡萄的栽種與挑選、發酵與熟成木桶的選用、人工釀造等等，嚴格地層層把關使它擁有傳奇性的超高品質，多為酒莊會員才能夠搶得的酒款，這支家樂福全台限量58瓶。

近五年全世界的素食人口逐漸增加，素食者能不能喝酒，也一直是個討論的重點之一。因傳統葡萄酒製成需利用動物物質作為澄清劑，英美嚴謹的素食主義者就推出了素食葡萄酒的挑選機制，素食酒的葡萄種植就不能使用雞骨等葷食施肥、製酒師不能穿著皮製品進入製程空間，為了確保一切符合素食者的飲食需求，家樂福這次為連鎖通路獨家引進四款葡萄酒，首賣推出「第二件五折」的優惠。其中「小資男女的紅酒筆記本」將西班牙里奧哈阿格拉多的白酒、粉紅酒分別選為4星及3.5星，法鬥素食酒更擁有討喜外型，推薦大家就算不是素食者也很值得買來嘗鮮。

進入社會走跳一陣子的小資族，漸漸也會發現身邊備有幾隻體面的紅酒不會錯。這時就推薦一流名莊二軍酒及五星飯店酒款系列，二軍酒精選包含法國拉菲、波爾多聖愛司台夫卡隆等酒莊的酒款，二軍酒款受益於一流名莊相同釀製過程與釀酒師監督，可以用超高的CP值品嘗到陳年葡萄酒的風味，另外也嚴選了五星飯店的熱賣酒款，讓你重要場合體面開酒。