快訊

國道一號3車連環撞 4人骨折、擦挫傷送醫

59萬即期疫苗引爭議 陳時中爆：原本要送160萬劑來！揭婉拒原因

「國民妹妹」IU與毛孩同框拍時尚美照 粉絲驚呼「完全是最佳女友形象」」

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
IU李知恩與毛孩同框，並詮釋New Balance 725復古老爹鞋2,980元。圖／PUMA提供
IU李知恩與毛孩同框，並詮釋New Balance 725復古老爹鞋2,980元。圖／PUMA提供

有著「國民妹妹」稱號的IU李知恩，真的是從小到大都漂亮的最佳代表，今年是她出道13周年，也早已甩掉當初肉肉的形象，成為多個品牌代言人，完全就是頂級女明星。而且IU善良的人品也被廣為人知，她在自己29歲生日時豪捐5億韓元，在出道周年再加碼8億，完全就是人美心善的代表。

根據韓國知名論壇PANN從NAVER、GOOGLE，和YouTube等平台數據，結算出2021女偶像搜尋量排行，完成「熱搜女王TOP10」榜。沒有意外的I形象、知名度極佳的IU李知恩再度蟬聯榜首，也是因為如此才能成為時尚寵兒。先前成為New Balance的品牌大使時，改變不同造型拍攝時尚畫報，就引起粉絲們的熱烈討論。近期品牌再度釋出全新秋冬形象大片，IU還與許多毛孩一同入鏡，除了演繹新款鞋履與服飾之外，自然不做作的模樣，讓粉絲們驚呼「真是又萌又可愛」、「完全就是最佳女友形象」。

韓系老爹鞋風潮，低調增高又能修飾身形的中性設計，各式風格都能輕鬆駕馭。IU在新形象照裡，就詮釋了設計靈感來自2000年New Balance的復古老爹鞋型的725鞋。順應備受推崇的One-Mile Wear中性居家風趨勢，鞋面採用皮革與透氣網眼面料，以高搭配性的中性色為主調，勾勒出圓弧流線；鞋尖至鞋側的鋸齒三角縫線，延伸出視覺的流動速度感。而且IU與毛孩們的互動，既甜美又可愛，完全就意圖使人有戀愛感，所以曝光後，亦成為熱搜話題。

IU李知恩與毛孩同框，並詮釋New Balance 725復古老爹鞋2,980元。圖／PUMA提供
IU李知恩與毛孩同框，並詮釋New Balance 725復古老爹鞋2,980元。圖／PUMA提供

IU李知恩詮釋New Balance 725復古老爹鞋2,980元。圖／PUMA提供
IU李知恩詮釋New Balance 725復古老爹鞋2,980元。圖／PUMA提供

IU李知恩與毛孩同框，並詮釋New Balance 725復古老爹鞋2,980元。圖／PUMA提供
IU李知恩與毛孩同框，並詮釋New Balance 725復古老爹鞋2,980元。圖／PUMA提供

IU李知恩與毛孩同框，並詮釋New Balance 725復古老爹鞋2,980元。圖／PUMA提供
IU李知恩與毛孩同框，並詮釋New Balance 725復古老爹鞋2,980元。圖／PUMA提供

IU李知恩詮釋New Balance 725復古老爹鞋2,980元。圖／PUMA提供
IU李知恩詮釋New Balance 725復古老爹鞋2,980元。圖／PUMA提供

IU李知恩詮釋New Balance 725復古老爹鞋2,980元。圖／PUMA提供
IU李知恩詮釋New Balance 725復古老爹鞋2,980元。圖／PUMA提供

品牌 IU 毛小孩

延伸閱讀

金馬影后被爆秘婚樂團主唱 男方遭起底「約砲吃軟飯」

被爆曾廁所毆打IU、跟Jessi起衝突 徐仁英無奈發聲

100%黑裙女王！楊冪7套黑禮服勾勒4大身材亮點　「釣系之神」從鎖骨到腳踝都是極品

彩妝師也認證的零毛孔美肌！GUCCI大使IU又來放火　私下保養步驟大解密

相關新聞

疫情趨緩仍停業！ 北市東區40年紅屋牛排12月底結束營業

雖然撐過禁止內用的疫情三級警戒期間，但創立於1981年、位於台北市忠孝東路四段巷內的紅屋牛排忠孝店，仍決定在12月底結束...

「國民妹妹」IU與毛孩同框拍時尚美照 粉絲驚呼「完全是最佳女友形象」」

有著「國民妹妹」稱號的IU李知恩，真的是從小到大都漂亮的最佳代表，今年是她出道13周年，也早已甩掉當初肉肉的形象，成為多...

「HAPPY GO購賺點」導購平台 慶上線最高享48%點數回饋

雙11檔期熱鬧開打，HAPPY GO旗下的市調顧問品牌GO SURVEY近期調查發現，疫情讓55～65歲的樂齡世代在過去...

gonna共樂遊首度拓點台北市西區 京站店預計明年Q1開幕

美式餐廳「N.Y.BAGELS」京站店12月底熄燈，同址將由雄獅集團旗下餐飲品牌「gonna共樂遊」接手，預計2022年...

元宇宙風潮吹進潮流圈！蔡依林、瘦子示範性感混搭未來感時尚

新創、科技產業炒的火熱的「元宇宙」概念，在潮流圈也能看到影響。PUMA以「Back to the Future 回到未來...

楊洋帥氣示範！HOGAN環保系列男女新鞋兼顧時尚度

隨著G20峰會、第26屆聯合國氣候變化大會等活動的展開，「永續」議題持續受到各界關注。而總是被視為浪費、消耗資源罪魁禍首...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。