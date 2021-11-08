「國民妹妹」IU與毛孩同框拍時尚美照 粉絲驚呼「完全是最佳女友形象」」

有著「國民妹妹」稱號的IU李知恩，真的是從小到大都漂亮的最佳代表，今年是她出道13周年，也早已甩掉當初肉肉的形象，成為多個品牌代言人，完全就是頂級女明星。而且IU善良的人品也被廣為人知，她在自己29歲生日時豪捐5億韓元，在出道周年再加碼8億，完全就是人美心善的代表。

根據韓國知名論壇PANN從NAVER、GOOGLE，和YouTube等平台數據，結算出2021女偶像搜尋量排行，完成「熱搜女王TOP10」榜。沒有意外的I形象、知名度極佳的IU李知恩再度蟬聯榜首，也是因為如此才能成為時尚寵兒。先前成為New Balance的品牌大使時，改變不同造型拍攝時尚畫報，就引起粉絲們的熱烈討論。近期品牌再度釋出全新秋冬形象大片，IU還與許多毛孩一同入鏡，除了演繹新款鞋履與服飾之外，自然不做作的模樣，讓粉絲們驚呼「真是又萌又可愛」、「完全就是最佳女友形象」。

韓系老爹鞋風潮，低調增高又能修飾身形的中性設計，各式風格都能輕鬆駕馭。IU在新形象照裡，就詮釋了設計靈感來自2000年New Balance的復古老爹鞋型的725鞋。順應備受推崇的One-Mile Wear中性居家風趨勢，鞋面採用皮革與透氣網眼面料，以高搭配性的中性色為主調，勾勒出圓弧流線；鞋尖至鞋側的鋸齒三角縫線，延伸出視覺的流動速度感。而且IU與毛孩們的互動，既甜美又可愛，完全就意圖使人有戀愛感，所以曝光後，亦成為熱搜話題。

IU李知恩與毛孩同框，並詮釋New Balance 725復古老爹鞋2,980元。圖／PUMA提供

IU李知恩詮釋New Balance 725復古老爹鞋2,980元。圖／PUMA提供

IU李知恩與毛孩同框，並詮釋New Balance 725復古老爹鞋2,980元。圖／PUMA提供

IU李知恩與毛孩同框，並詮釋New Balance 725復古老爹鞋2,980元。圖／PUMA提供

IU李知恩詮釋New Balance 725復古老爹鞋2,980元。圖／PUMA提供