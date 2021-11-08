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「HAPPY GO購賺點」導購平台 慶上線最高享48%點數回饋

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
HAPPY GO全新推出的網購導購服務平台「HAPPY GO購賺點」，透過HAPPY GO App前往各電商或線上品牌館下單，即可享高額點數回饋。圖／鼎鼎聯合行銷提供
HAPPY GO全新推出的網購導購服務平台「HAPPY GO購賺點」，透過HAPPY GO App前往各電商或線上品牌館下單，即可享高額點數回饋。圖／鼎鼎聯合行銷提供

雙11檔期熱鬧開打，HAPPY GO旗下的市調顧問品牌GO SURVEY近期調查發現，疫情讓55～65歲的樂齡世代在過去這一年展現驚人的網購力，不只會透過電商購物、也會在直播平台消費，其中有一群樂齡世代的HAPPY GO App重度使用者，每人年平均花費已超過17萬元，消費潛力無窮，絕對是未來電商可持續鎖定耕耘的消費主力族群。

HAPPY GO針對卡友轉往線上購物的消費習慣，除了即日起全新推出的網購導購服務平台「HAPPY GO購賺點」，集結包括樂天、蝦皮、家樂福、札幌藥妝等綜合電商平台，以及熊媽媽買菜網、愛上新鮮等食品生鮮網購網，和OB嚴選、小三美日、NIKE等服飾美妝線上品牌館，透過HAPPY GO App前往各電商或線上品牌館下單，即可享高額點數回饋，歡慶上線最高可享訂單金額48%點數回饋之外，即日起至年底，只要下單單筆不限金額即贈10點HAPPY GO點數，下單達2次抽100點，達3次抽1,000點。

另外還有HAPPY GO與遠傳friDay購物網的40點兌60元超值兌換、刷聯名卡滿額加贈點、揪團賺點以及與momo購物網兌點消費就抽11萬點等活動。而凡是在遠東百貨、SOGO istore線上購物、金石堂網路書店、CHARLES & KEITH、草莓網與台塑購物的線上商店消費的卡友，也可享有專屬的累兌點的優惠，讓卡友邊買邊賺點，快樂多一點。

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