釀造回憶的酒！2021年終最佳獻禮「台味開箱」

松山文創園區十歲了！從2011年台北市文化基金會營運並正式對外開放，十年間超過3,700場的展演活動在園區舉辦，吸引超過5千萬人造訪松菸！老菸廠華麗轉身，從製菸工廠成為聚集人才與創意的原創基地，十年間園區共扶植252個新創品牌進駐展售、共創2,700件創作圓夢計畫，為了回顧這十年的精彩與展望未來，即日起至111年1月2日舉辦「Listen a 松:聽說松山文創園區十年」線上線下展，11月6日「松山文創園區十周年論壇」首次打開信義松菸聯盟對談！臺北市政府文化局、台北市文化基金會、台灣設計研究院、臺北文創、遠雄巨蛋事業股份有限公司，面對111年開幕的臺北大巨蛋一起談基地串連、合作與整體城市廊帶的未來。

2021-11-09 09:02