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釀造回憶的酒！2021年終最佳獻禮「台味開箱」

聯合新聞網 / 有.設計 uDesign
紀念相聚時刻，「台味開箱」堆出釀酒木箱組，即使起嘖嘖七三折開跑。圖／聯合數位文創提供
紀念相聚時刻，「台味開箱」堆出釀酒木箱組，即使起嘖嘖七三折開跑。圖／聯合數位文創提供

開箱總能為生活帶來驚喜！繼二Ｏ一二年「稻田裡的餐桌計劃」，創辦人簡家旗把視野從農田擴大到森林，打造第一款紀念性十足的「台味開箱」，以台灣國產木材「柳杉」搭配台中黑后葡萄的釀酒組合，推出「釀造回憶計劃」，即日起嘖嘖最低優惠七三折開跑。

嚴選台灣土生土長的柳杉，多變的木質紋理及外觀花紋，受到許多收藏家喜愛，保留原木生長的紋理，把天然美好的本質呈現給大家，讓森林的氣息走進每個家中。釀酒少不了的就事「黑后葡萄」，有別於一般食用的鮮食葡萄，藍莓般小巧的果實，汁少酸澀，厚質的果皮凝縮了高純度的丹寧酸，為釀造葡萄酒的最佳選擇。首推的「釀造回憶計畫」組合包含台灣國產木材「柳杉」、台中「黑后葡萄」、酵母、砂糖等釀酒材料，附贈特別設計的主題造型貼紙及紀念掛牌，把釀造的重要日子寫上去，讓「台味開箱」把這一年陪伴我們的人、事、物紀錄在這支葡萄酒中，等待一年後發酵，品嚐自釀葡萄酒的特殊風味。

「台味開箱」首推的釀酒木箱組，即使起嘖嘖七三折開跑。圖／聯合數位文創提供
「台味開箱」首推的釀酒木箱組，即使起嘖嘖七三折開跑。圖／聯合數位文創提供

「台味開箱」創辦人簡家旗希望透過這次的「釀造回憶計畫」，從相聚、紀念、到開箱的過程中，品味來自這片土地滿滿的幸福感。「台味開箱」首推的釀酒木箱組合即日起嘖嘖最低優惠73折開跑，詳情請上活動頁面查詢。

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