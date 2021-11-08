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元宇宙風潮吹進潮流圈！蔡依林、瘦子示範性感混搭未來感時尚

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
蔡依林詮釋CYBER連帽T恤1,980元、束口長褲1,580元、X RAY² Ramble鞋2,880元。圖／PUMA提供
蔡依林詮釋CYBER連帽T恤1,980元、束口長褲1,580元、X RAY² Ramble鞋2,880元。圖／PUMA提供

新創、科技產業炒的火熱的「元宇宙」概念，在潮流圈也能看到影響。PUMA以「Back to the Future 回到未來」為主題，推出全新CYBER 穿搭系列，就邀請了代言人天后蔡依林、瘦子E.SO來詮釋前衛的未來感時尚穿搭。

像是蔡依林上身穿著純白短版CYBER長厚連帽T恤的袖口，就壓印了霓虹炫光PUMA品牌字樣及點綴壓線， 並搭配束口長褲，腳踩純白配色 PUMA X-Ray² Ramble鞋。這款鞋是以RS系列為設計延伸，鞋面使用網布、皮革及麂皮等異材質拼接打造多元層次，鞋側皮革裁片有著招牌小彎刀Logo。加上厚實 EVA 中底輔以輕盈防滑的橡膠大底設計，並採用SoftFoam + sockliner超柔軟舒適鞋墊，提供高緩衝與舒適腳感。純粹的黑與白雙色搭配也讓蔡依林展現出高冷魅力，但她不忘秀出纖腰，讓未來感的氛圍增添幾許性感魅力。

而有著「行走的費洛蒙」封號的瘦子，則以全黑色系運動套裝亮相，身穿CYBER圓領衫搭配束口長褲，側邊加入霓虹炫紫邊條裝飾，腳上同樣為純黑PUMA X-Ray² Ramble鞋。如同瘦子的潮流魅力不可忽視，不需高調彰顯，用設計細節照樣主宰大眾目光。他還利用了鏈條式的飾品和耳環搭配低調造型，讓整體風格更加有個人特色。

瘦子演繹CYBER圓領衫1,580元、束口長褲1,580元、X RAY² Ramble鞋2,880元。圖／PUMA提供
瘦子演繹CYBER圓領衫1,580元、束口長褲1,580元、X RAY² Ramble鞋2,880元。圖／PUMA提供

瘦子演繹CYBER圓領衫1,580元、束口長褲1,580元、X RAY² Ramble鞋2,880元。圖／PUMA提供
瘦子演繹CYBER圓領衫1,580元、束口長褲1,580元、X RAY² Ramble鞋2,880元。圖／PUMA提供

瘦子演繹CYBER圓領衫1,580元、束口長褲1,580元、X RAY² Ramble鞋2,880元。圖／PUMA提供
瘦子演繹CYBER圓領衫1,580元、束口長褲1,580元、X RAY² Ramble鞋2,880元。圖／PUMA提供

蔡依林詮釋CYBER連帽T恤1,980元、束口長褲1,580元、X RAY² Ramble鞋2,880元。圖／PUMA提供
蔡依林詮釋CYBER連帽T恤1,980元、束口長褲1,580元、X RAY² Ramble鞋2,880元。圖／PUMA提供

蔡依林詮釋CYBER連帽T恤1,980元、束口長褲1,580元、X RAY² Ramble鞋2,880元。圖／PUMA提供
蔡依林詮釋CYBER連帽T恤1,980元、束口長褲1,580元、X RAY² Ramble鞋2,880元。圖／PUMA提供

蔡依林詮釋CYBER連帽T恤1,980元、束口長褲1,580元、X RAY² Ramble鞋2,880元。圖／PUMA提供
蔡依林詮釋CYBER連帽T恤1,980元、束口長褲1,580元、X RAY² Ramble鞋2,880元。圖／PUMA提供

瘦子演繹CYBER圓領衫1,580元、束口長褲1,580元、X RAY² Ramble鞋2,880元。圖／PUMA提供
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瘦子演繹CYBER圓領衫1,580元、束口長褲1,580元、X RAY² Ramble鞋2,880元。圖／PUMA提供
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瘦子演繹CYBER圓領衫1,580元、束口長褲1,580元、X RAY² Ramble鞋2,880元。圖／PUMA提供
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瘦子演繹CYBER圓領衫1,580元、束口長褲1,580元、X RAY² Ramble鞋2,880元。圖／PUMA提供
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瘦子演繹CYBER圓領衫1,580元、束口長褲1,580元、X RAY² Ramble鞋2,880元。圖／PUMA提供
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PUMA 蔡依林 元宇宙

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