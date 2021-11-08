快訊

國道一號3車連環撞 4人骨折、擦挫傷送醫

59萬即期疫苗引爭議 陳時中爆：原本要送160萬劑來！揭婉拒原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

釀造回憶的酒！「台味開箱」嘖嘖最低優惠73折開跑

聯合報 / 記者黃仕揚／台北即時報導
「台味開箱」堆出釀酒木箱組，即日起嘖嘖優惠73折開跑。圖／聯合數位文創提供。※未滿十八歲禁止飲酒
「台味開箱」堆出釀酒木箱組，即日起嘖嘖優惠73折開跑。圖／聯合數位文創提供。※未滿十八歲禁止飲酒

繼2012年「稻田裡的餐桌計劃」，創辦人簡家旗把視野從農田擴大到森林，打造第一款紀念性十足的「台味開箱」，以台灣國產木材「柳杉」搭配台中黑后葡萄的釀酒組合，推出「釀造回憶計畫」，即日起在嘖嘖最低優惠73折開跑。

釀酒少不了的就是「黑后葡萄」，有別於一般食用的鮮食葡萄，黑后葡萄宛如藍莓般小巧的果實、汁少酸澀，厚質的果皮凝縮了高純度的丹寧酸，為釀造葡萄酒的最佳選擇。此外，還嚴選台灣土生土長的柳杉，多變的木質紋理及外觀花紋，受到許多收藏家喜愛，保留原木生長的紋理，把天然美好的本質呈現給大家。首推的「釀造回憶計畫」組合包含台灣國產木材「柳杉」、台中「黑后葡萄」、酵母、砂糖等釀酒材料，附贈特別設計的主題造型貼紙及紀念掛牌，把釀造的重要日子寫上去，讓「台味開箱」把這一年陪伴我們的人、事、物記錄在這支葡萄酒中，等待一年後發酵，品嘗自釀葡萄酒的特殊風味。

「台味開箱」首推的釀酒木箱組合即日起嘖嘖最低優惠73折開跑（https://reurl.cc/0xnkdY）。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

延伸閱讀

國際葡萄酒組織：歐洲天候不佳 2021年產量極低

歐洲優質格那希葡萄酒來了！大師班講座北高開跑

「忍」威士忌攜手《第一神拳》第二彈聯名對酒限量開賣

葡萄酒界慈善盛事 伯恩濟貧醫院拍賣會21日登場

相關新聞

疫情趨緩仍停業！ 北市東區40年紅屋牛排12月底結束營業

雖然撐過禁止內用的疫情三級警戒期間，但創立於1981年、位於台北市忠孝東路四段巷內的紅屋牛排忠孝店，仍決定在12月底結束...

「國民妹妹」IU與毛孩同框拍時尚美照 粉絲驚呼「完全是最佳女友形象」」

有著「國民妹妹」稱號的IU李知恩，真的是從小到大都漂亮的最佳代表，今年是她出道13周年，也早已甩掉當初肉肉的形象，成為多...

「HAPPY GO購賺點」導購平台 慶上線最高享48%點數回饋

雙11檔期熱鬧開打，HAPPY GO旗下的市調顧問品牌GO SURVEY近期調查發現，疫情讓55～65歲的樂齡世代在過去...

gonna共樂遊首度拓點台北市西區 京站店預計明年Q1開幕

美式餐廳「N.Y.BAGELS」京站店12月底熄燈，同址將由雄獅集團旗下餐飲品牌「gonna共樂遊」接手，預計2022年...

元宇宙風潮吹進潮流圈！蔡依林、瘦子示範性感混搭未來感時尚

新創、科技產業炒的火熱的「元宇宙」概念，在潮流圈也能看到影響。PUMA以「Back to the Future 回到未來...

楊洋帥氣示範！HOGAN環保系列男女新鞋兼顧時尚度

隨著G20峰會、第26屆聯合國氣候變化大會等活動的展開，「永續」議題持續受到各界關注。而總是被視為浪費、消耗資源罪魁禍首...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。