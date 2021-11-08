釀造回憶的酒！「台味開箱」嘖嘖最低優惠73折開跑

繼2012年「稻田裡的餐桌計劃」，創辦人簡家旗把視野從農田擴大到森林，打造第一款紀念性十足的「台味開箱」，以台灣國產木材「柳杉」搭配台中黑后葡萄的釀酒組合，推出「釀造回憶計畫」，即日起在嘖嘖最低優惠73折開跑。

釀酒少不了的就是「黑后葡萄」，有別於一般食用的鮮食葡萄，黑后葡萄宛如藍莓般小巧的果實、汁少酸澀，厚質的果皮凝縮了高純度的丹寧酸，為釀造葡萄酒的最佳選擇。此外，還嚴選台灣土生土長的柳杉，多變的木質紋理及外觀花紋，受到許多收藏家喜愛，保留原木生長的紋理，把天然美好的本質呈現給大家。首推的「釀造回憶計畫」組合包含台灣國產木材「柳杉」、台中「黑后葡萄」、酵母、砂糖等釀酒材料，附贈特別設計的主題造型貼紙及紀念掛牌，把釀造的重要日子寫上去，讓「台味開箱」把這一年陪伴我們的人、事、物記錄在這支葡萄酒中，等待一年後發酵，品嘗自釀葡萄酒的特殊風味。

「台味開箱」首推的釀酒木箱組合即日起嘖嘖最低優惠73折開跑（https://reurl.cc/0xnkdY）。

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