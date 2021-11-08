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楊洋帥氣示範！HOGAN環保系列男女新鞋兼顧時尚度

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
品牌大使楊洋示範HOGAN 3R環保系列男性休閒鞋。圖／迪生提供
品牌大使楊洋示範HOGAN 3R環保系列男性休閒鞋。圖／迪生提供

隨著G20峰會、第26屆聯合國氣候變化大會等活動的展開，「永續」議題持續受到各界關注。而總是被視為浪費、消耗資源罪魁禍首之一的時尚界，對此議題的重視也不斷反映在面料的革新上，希望在商業與環保間取得穩定平衡。

義大利休閒時尚品牌HOGAN，本季全新推出3R環保系列，把Recycle（循環再生）、Reuse（重複利用）、Reduce（減少使用）三樣極為重要的環保意識融入設計，並注入尊崇傳統而非追隨潮流的概念，以確保產品擁有長久的使用壽命。

3R環保系列採用回收物料來製造更具價值及優質的產品，包括男女休閒鞋和羽絨外套、斜背包等。其中休閒鞋使用一種糅合再造皮革和回收塑料的特別材料製成，鞋底則採用工業廢料經3D打印，不只減少廢物的產生而且穿著體驗極度輕盈。品牌標誌性的「H」logo字樣橫跨鞋面、鞋底及其紋理，尤其鞋面的立體設計更顯有型。主要推出白鞋與黑鞋，再以粉紅、紅色、紫色等色彩點綴。

HOGAN總裁兼TOD’S集團副總裁Andrea Della Valle表示：「作為一個品牌，我們有義務去推廣創新的生產過程，以實現環境及社會兩方面的可持續性，藉此保護我們的地球及其微妙的生態平衡。現在的社會文化正在經歷一個很重要的轉變，新一代非常了解和積極參與環保活動；我們不僅需要分享我們的價值觀，還要一起行動。我們必須明白：今日所行的每一小步都是建構一個更好未來的基石。」

HOGAN 3R環保系列男性休閒鞋。圖／迪生提供
HOGAN 3R環保系列男性休閒鞋。圖／迪生提供
HOGAN 3R白色尼龍斜背包，12,000元。圖／迪生提供
HOGAN 3R白色尼龍斜背包，12,000元。圖／迪生提供
HOGAN 3R黑色尼龍斜背包，12,000元。圖／迪生提供
HOGAN 3R黑色尼龍斜背包，12,000元。圖／迪生提供
品牌大使趙露思示範HOGAN 3R環保系列女性休閒鞋。圖／迪生提供
品牌大使趙露思示範HOGAN 3R環保系列女性休閒鞋。圖／迪生提供
品牌大使楊洋示範HOGAN 3R環保系列男性休閒鞋。圖／迪生提供
品牌大使楊洋示範HOGAN 3R環保系列男性休閒鞋。圖／迪生提供
義大利休閒時尚品牌HOGAN本季全新推出3R環保系列。圖／迪生提供
義大利休閒時尚品牌HOGAN本季全新推出3R環保系列。圖／迪生提供
HOGAN 3R環保系列女性休閒鞋。圖／迪生提供
HOGAN 3R環保系列女性休閒鞋。圖／迪生提供
HOGAN 3R粉色拼接休閒鞋，16,300元。圖／迪生提供
HOGAN 3R粉色拼接休閒鞋，16,300元。圖／迪生提供
品牌大使趙露思示範HOGAN 3R環保系列女性休閒鞋。圖／迪生提供
品牌大使趙露思示範HOGAN 3R環保系列女性休閒鞋。圖／迪生提供

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