楊洋帥氣示範！HOGAN環保系列男女新鞋兼顧時尚度
隨著G20峰會、第26屆聯合國氣候變化大會等活動的展開，「永續」議題持續受到各界關注。而總是被視為浪費、消耗資源罪魁禍首之一的時尚界，對此議題的重視也不斷反映在面料的革新上，希望在商業與環保間取得穩定平衡。
義大利休閒時尚品牌HOGAN，本季全新推出3R環保系列，把Recycle（循環再生）、Reuse（重複利用）、Reduce（減少使用）三樣極為重要的環保意識融入設計，並注入尊崇傳統而非追隨潮流的概念，以確保產品擁有長久的使用壽命。
3R環保系列採用回收物料來製造更具價值及優質的產品，包括男女休閒鞋和羽絨外套、斜背包等。其中休閒鞋使用一種糅合再造皮革和回收塑料的特別材料製成，鞋底則採用工業廢料經3D打印，不只減少廢物的產生而且穿著體驗極度輕盈。品牌標誌性的「H」logo字樣橫跨鞋面、鞋底及其紋理，尤其鞋面的立體設計更顯有型。主要推出白鞋與黑鞋，再以粉紅、紅色、紫色等色彩點綴。
HOGAN總裁兼TOD’S集團副總裁Andrea Della Valle表示：「作為一個品牌，我們有義務去推廣創新的生產過程，以實現環境及社會兩方面的可持續性，藉此保護我們的地球及其微妙的生態平衡。現在的社會文化正在經歷一個很重要的轉變，新一代非常了解和積極參與環保活動；我們不僅需要分享我們的價值觀，還要一起行動。我們必須明白：今日所行的每一小步都是建構一個更好未來的基石。」
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